Sénégal: Montrolland se dote d'un budget de près d'un milliard de francs CFA

Montrolland (Tivaouane) — Le conseil municipal de Montrolland, dans le département de Tivaouane, a adopté à l'unanimité, jeudi, le budget de l'institution pour l'exercice 2026, arrêté à 996.836.754 francs CFA.

Ce budget met l'accent sur l'investissement, l'agriculture-élevage et la formation en intelligence artificielle, dans une dynamique de développement durable et inclusif.

Sur ce montant global, 562.886.754 francs CFA sont consacrés au fonctionnement, 433.950.000 francs CFA étant alloués à l'investissement.

La session budgétaire s'est tenue sous la présidence du sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow, en présence des autorités coutumières et des conseillers municipaux.

À cette occasion, le maire de Montrolland, Yves Lamine Ciss, a mis en exergue plusieurs projets structurants visant à renforcer le rayonnement et le développement de la commune.

Il a notamment cité l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons, les programmes de formation en intelligence artificielle (IA), ainsi que la capitalisation des expériences de développement local menées à Montrolland entre 2015 et 2025.

Les débats ont également porté sur l'importance de promouvoir une agriculture adossée à l'élevage, en particulier l'élevage ovin, considéré comme un levier essentiel de l'autonomisation économique des populations locales.

Intervenant au nom de l'État, le sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, Abdoulaye Sow, a invité le conseil municipal à identifier de nouvelles niches de recettes afin d'asseoir durablement l'essor de la commune et de mieux prendre en charge les préoccupations des populations.

Une formation des enseignants en intelligence artificielle est envisagée, dans le but de renforcer les compétences pédagogiques et d'assurer un meilleur alignement avec les élèves, dans un contexte de mutation des outils éducatifs.

Le Trésor public de Tivaouane, par le truchement de Sandéné Ndao, a rappelé qu'après la clôture du budget communal, le rôle du payeur, en tant que comptable public, demeure central dans la gestion financière.

Il assure notamment le traitement des opérations en cours ou différées de l'exercice précédent, le contrôle des comptes de gestion et l'émission des mandats de paiement, y compris sur l'exercice suivant, pour des dépenses régulièrement engagées avant la clôture.

Le comptable public contribue également à l'établissement du compte administratif final, en veillant au respect des règles budgétaires, comptables et financières, a-t-il ajouté.

À travers ses missions de contrôle, de sécurisation des opérations et de conseil, il garantit la régularité et la sincérité de l'exécution budgétaire, même si l'ordonnateur conserve un rôle prépondérant dans la conduite et l'exécution des dépenses et des recettes, selon Sandéné Ndao.

Le maire a donné rendez-vous à ses collègues le 20 décembre, à la salle de délibération de Montrolland, où le conseil municipal des enfants tiendra sa toute première réunion.

Yves Lamine Ciss a également annoncé la réception prochaine de cinq salles de classe au lycée Brave Hippolyte.