Sénégal: Agropole Sud - Cinq entreprises agricoles bénéficient de l'accompagnement du Bureau de mise à niveau

Ziguinchor — Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), en partenariat avec le Projet Agropole Sud, a validé, jeudi, les dossiers de cinq entreprises agricoles de la région de Ziguinchor, dans le cadre d'un programme d'accompagnement destiné à renforcer la compétitivité des PME et TPE opérant dans les chaînes de valeur agricoles.

Cette validation est intervenue à l'issue d'une réunion du comité de pilotage restreint du BMN, tenue à Ziguinchor, après des visites dans les entreprises concernées, a indiqué la directrice du Bureau de mise à niveau, Fatou Dyana Ba.

"Il s'agit d'entreprises actives dans la production horticole, maraîchère et agricole, notamment dans la production de plantes ornementales. Leurs projets d'investissement représentent un volume global d'environ 210 millions de francs CFA", a-t-elle précisé.

Selon Mme Ba, le BMN accompagnera ces entreprises à travers un appui multiforme comprenant l'orientation stratégique, l'assistance technique et l'accompagnement financier.

"Le Bureau prend en charge 40 % des investissements matériels et jusqu'à 70 % des investissements immatériels, notamment en matière de structuration et d'organisation des activités", a-t-elle expliqué.

Les investissements envisagés portent principalement sur l'amélioration des systèmes de production, l'acquisition d'équipements modernes et la mise en place de systèmes d'irrigation performants, en vue d'augmenter les capacités de production.

Le même jour, une cérémonie de signature de conventions a été organisée pour matérialiser l'engagement du BMN envers les entreprises bénéficiaires.

La rencontre a également été marquée par la remise de labels "BMN - Entreprise compétitive" à huit entreprises ayant achevé avec succès leur processus de mise à niveau après environ 18 mois d'accompagnement.

"Ces entreprises ont non seulement réalisé intégralement leurs projets d'investissement, mais elles ont aussi amélioré leur positionnement sur le marché et contribué à la création d'emplois", a souligné la directrice du BMN.

Patrice Diatta, promoteur de l'entreprise Abonketan Agro-Business, basée dans la commune d'Oukout (département d'Oussouye), s'est félicité de l'accompagnement du BMN.

"Le Bureau de mise à niveau nous aide à renforcer nos capacités et à développer une ferme agroécologique intégrant le maraîchage, l'agriculture et l'élevage", a-t-il déclaré.

Créée en 2022, l'entreprise emploie actuellement 12 travailleurs permanents et une cinquantaine de saisonniers.

Avec l'appui du BMN, elle prévoit d'augmenter ses superficies exploitées, de réaliser un second forage et de créer jusqu'à 20 emplois permanents et plus de 100 emplois temporaires, a indiqué son promoteur.

Le programme Agropole Sud prévoit l'accompagnement de 15 PME et 35 TPE afin de promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes et de développer des chaînes de valeur durables dans la zone sud du pays.