Soudan: Le Premier Ministre appelle à renforcer les valeurs de coexistence pacifique entre les religions

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a appelé à renforcer les valeurs de coexistence pacifique entre les religions, en soulignant que le Gouvernement de l'espoir ne permettra aucun acte susceptible de déstabiliser la paix sociale parmi les Soudanais.

Cette déclaration a été faite lors de sa visite Jeudi dans plusieurs églises à Port Soudan, en compagnie du Ministre des Affaires Religieuses et des Waqfs, Bashir Haroun Abdel Karim, et du Chef du Conseil des Églises, évêque Ezzedine Al-Tayeb.

Le Premier Ministre a souligné que les lieux de culte sont une source de moralité et de valeurs nobles, en louant le rôle qu'ils jouent pour la promotion de la culture de fraternité, de coopération et de tolérance entre les différentes composantes de la société soudanaise, en affirmant le souci du gouvernement de l'espoir à sécuriser les lieux de culte pour permettre à tous d'accomplir leurs rites religieux en toute sécurité et en toute tranquillité.

Pour leurs part, les prêtres et les évêques ont exprimé leur profonde satisfaction à propos de la visite du Premier Ministre, soulignant que cette visite reflète le souci du gouvernement, à son plus haut niveau, de promouvoir les valeurs de paix parmi tous les Soudanais, en affirmant que les Églises ont toujours appelé à la culture de la fraternité, de l'amour et au rejet de la division entre tous les Soudanais.