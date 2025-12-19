Soudan: La commissaire de l'aide humanitaire lance un navire d'aide turque

La commissaire à l'aide humanitaire a lancé un navire d'aides humanitairesf ourni par la Turquie, au Port-Soudan, chargé de 10 000 tentes, en présence de responsables gouvernementaux et de partenaires internationaux.

À cette occasion, la commissaire a salué le soutien constant de la Turquie au Soudan, soulignant que cette assistance reflète la solidité des relations entre les deux pays. Elle a réaffirmé l'engagement des autorités soudanaises à faciliter l'acheminement et la distribution des aides, en coordination avec l'organisation internationale pour les migrations, afin de répondre aux besoins réels des populations déplacées dans plusieurs États.

De son côté, l'ambassadeur de la Turquie auprès du Soudan a confirmé l'engagement de son pays à soutenir le Soudan face à la situation humanitaire actuelle, précisant que les tentes, fournies par l'Autorité turque de gestion des catastrophes (AFAD), serviront à abriter des milliers de personnes déplacées, notamment au Darfour et dans les États du Kordofan. Il a souligné que cette aide traduit un message de solidarité du peuple turc envers le peuple soudanais.