Soudan: Le ministre des ressources humaines examine avec son homologue koweïtienne le renforcement de la protection sociale et sanitaire

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, le ministre Moatasim Ahmed Saleh, a rencontré aujourd'hui, en marge des travaux de la 45e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, la ministre du Développement social de l'État frère du Koweït, Mme Amthal Hadi Al-Huwaila.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Soudan auprès du Royaume hachémite de Jordanie, l'ambassadeur Hassan Saleh Souar Al-Dahab, ainsi que, côté koweïtien, de Dr. Khaled Al-Ojimi, sous-secrétaire au ministère du Développement social.

Les discussions ont porté sur les moyens de soutenir et de renforcer la protection sanitaire et sociale des groupes vulnérables au Soudan, en particulier les personnes déplacées et les catégories fragiles. Les deux parties ont examiné l'élargissement de la couverture sanitaire à travers l'assurance maladie, l'appui aux centres de santé par des équipements et matériels médicaux, l'approvisionnement en médicaments essentiels, ainsi que la prise en charge des besoins des personnes en situation de handicap, notamment les intrants utilisés dans la fabrication des prothèses et des dispositifs orthopédiques.

Au cours de la réunion, le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale a souligné la solidité et la profondeur des relations soudano-koweïtiennes, saluant le soutien humanitaire et de développement constant apporté par l'État du Koweït au peuple soudanais, incluant l'aide humanitaire et plusieurs projets de développement, dont le Fonds pour la reconstruction de l'Est du Soudan.

De son côté, la ministre koweïtienne du Développement social a exprimé la fierté de son pays quant aux relations fraternelles liant les deux nations, affirmant que le soutien du Koweït au Soudan découle des liens de fraternité sincères entre les deux peuples.

Elle a réaffirmé l'engagement de l'État du Koweït à poursuivre son appui au Soudan, en particulier dans les domaines du soutien aux personnes déplacées et aux groupes vulnérables, à travers l'approvisionnement des centres de santé en médicaments, équipements et matériels médicaux, l'élargissement de la couverture des services sanitaires, ainsi que le soutien aux programmes de prothèses et de réadaptation.

Les deux parties sont également convenues de mettre en place un mécanisme conjoint de coordination afin d'assurer le suivi des accords et leur mise en oeuvre effective sur le terrain.

En conclusion, le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale a adressé une invitation officielle à la ministre du Développement social de l'État du Koweït pour effectuer une visite au Soudan, en vue de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.