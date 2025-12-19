Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - La Chine dote la Marine ivoirienne d'un nouveau patrouilleur

La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine s'est illustrée une nouvelle fois, le jeudi 18 décembre 2025, avec la réception officielle d'un patrouilleur offert à la Marine nationale ivoirienne. La cérémonie solennelle s'est tenue à la Base navale du Plateau, en présence de hautes autorités militaires, diplomatiques et civiles.

L'événement a été présidé par le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Défense. À ses côtés figuraient notamment Son Excellence Monsieur Wu Jie, Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, ainsi que le Vice-Amiral N'Guessan Kouamé Célestin, Chef d'État-Major de la Marine nationale.

Dans son allocution, le diplomate chinois a souligné que ce don témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Pékin et Abidjan. Il a réaffirmé l'engagement commun des deux pays à renforcer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, une zone stratégique confrontée à des défis majeurs tels que la piraterie, la pêche illicite et les trafics transnationaux.

Prenant la parole à son tour, le président de la cérémonie a salué la constance et la solidité de la coopération militaire sino-ivoirienne. Il a exprimé la reconnaissance des autorités ivoiriennes à la République populaire de Chine pour cet appui capacitaire, qui vient accroître les moyens opérationnels de la Marine nationale.

Selon lui, ce nouveau patrouilleur permettra d'améliorer la surveillance des eaux ivoiriennes, la protection des intérêts vitaux du pays et la défense de sa souveraineté maritime. À terme, cet équipement contribuera à faire du Golfe de Guinée un espace plus sûr, favorable au développement des activités économiques et commerciales.

En attendant son baptême officiel, le transfert de pavillon a été effectué, marquant une étape clé dans l'intégration du navire au sein de la flotte ivoirienne. Ce don s'inscrit dans une coopération durable entamée en 1998 avec la réception du patrouilleur ATCHAN, renforcée en 2017 par l'arrivée de l'ATCHAN 2 et de divers équipements logistiques.

Par ce geste, la Chine confirme la solidité de ses relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et son soutien constant aux Forces Armées de Côte d'Ivoire, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires croissants.