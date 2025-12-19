Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Tiémoko Meyliet Koné lance sa campagne à Tafiré dans une forte mobilisation populaire

À quelques jours du scrutin législatif prévu le 27 décembre 2025, la commune de Tafiré, dans la région du Hambol, a servi de cadre au lancement de la campagne de Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République et candidat aux élections législatives. La rencontre, organisée dans la nuit du vendredi 19 décembre à la résidence familiale du candidat, a rassemblé de nombreux militants, cadres locaux, jeunes et femmes venus des localités de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha, rapporte une note de presse transmise à Fratmat.info.

Peu après minuit, Tiémoko Meyliet Koné s'est adressé à ses soutiens dans une ambiance marquée par la ferveur et la mobilisation. Dans une intervention brève, il a exhorté ses équipes à s'engager pleinement dans la bataille électorale, les appelant à transformer l'adhésion populaire en victoire dans les urnes. Le message, direct et sans emphase, a été accueilli par de longs applaudissements des militants, déterminés à porter sa candidature.

À l'extérieur de la résidence, une importante affluence a été observée. Une parade spontanée de jeunes à moto et de véhicules a parcouru les rues de la ville, dans une atmosphère festive ponctuée de chants et de slogans favorables au candidat. Cette mobilisation populaire a conduit le Vice-Président à aller à la rencontre de la foule, dans un moment d'échange direct, loin du protocole habituel.

Cet instant de proximité a été marqué par des échanges verbaux entre le candidat et ses partisans, qui ont exprimé leur confiance dans son bilan et leur conviction quant à l'issue du scrutin. Plusieurs participants ont mis en avant les réalisations enregistrées dans la circonscription, notamment en matière d'infrastructures, d'accès à l'eau potable et d'équipements sociaux de base.

Au lendemain de cette mobilisation nocturne, les affiches à l'effigie de Tiémoko Meyliet Koné étaient visibles dans plusieurs quartiers de la circonscription électorale 098, traduisant une entrée effective en campagne. Pour ses partisans, cette première sortie publique marque un signal fort dans la dynamique électorale locale.

À Tafiré, cette nuit de mobilisation apparaît ainsi comme un moment clé du démarrage de la campagne législative du Vice-Président, dans un contexte politique où chaque candidat cherche à consolider ses bases avant le jour du vote.