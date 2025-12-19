Cote d'Ivoire: Investissement durable - La Chambre de commerce européenne présente son Recueil RSE aux opérateurs économiques

La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham-CI) a organisé le 11 décembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la cérémonie officielle de présentation de son Recueil Rse - édition 2025. Ce document de référence vise à valoriser les initiatives de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) mises en œuvre en Côte d'Ivoire.

Ce recueil s'inscrit dans le cadre du projet « S'investir durable ensemble », initié par Eurocham Côte d'Ivoire et financé par l'Union européenne à hauteur de plus de deux millions d'euros.

Le projet a pour objectif de renforcer la Rse au sein du secteur privé ivoirien, de promouvoir les bonnes pratiques et d'accompagner les entreprises dans leur transition vers des modèles économiques durables et responsables.

Le Recueil Rse Eurocham Côte d'Ivoire 2025 comprend 27 fiches pratiques, offrant des repères méthodologiques pour comprendre la Rse, construire une stratégie adaptée et piloter sa mise en œuvre, ainsi que 49 fiches d'entreprises et d'institutions, illustrant des initiatives concrètes, mesurables et inspirantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces initiatives couvrent des domaines variés tels que l'environnement, l'éducation, la gouvernance, la recherche, l'emploi des personnes en situation de handicap, les contrats d'apprentissage et de stage, les dons aux œuvres sociales, l'innovation, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le recyclage des déchets, l'inclusion sociale et la solidarité.

« À travers ce document, nous poursuivons quatre objectifs majeurs : éveiller les consciences des entreprises et du grand public aux enjeux de durabilité et de Rse ; témoigner de ce qui est réalisé dans les entreprises afin d'inspirer d'autres acteurs ; fournir des solutions pratiques et des outils méthodologiques pour accompagner la structuration des démarches Rse ; et encourager et soutenir les institutions publiques dans la poursuite de leur politique Rse en Côte d'Ivoire », a déclaré Dr Christian Delmotte, président d'Eurocham Côte d'Ivoire.

Présidant la cérémonie, Irchad Razaaly, ambassadeur de l'Union européenne (Ue) en Côte d'Ivoire, a salué l'importance de ce recueil pour le secteur privé. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Ue à accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches de responsabilité sociétale.

Créée en 2009, Eurocham est née de la volonté de fédérer les opérateurs économiques européens autour d'une structure commune. Appuyée par l'Union européenne, qui demeure aujourd'hui son principal partenaire, l'organisation pilote plusieurs projets, notamment « S'investir ensemble », « S'investir durable ensemble » et « Vabicui ». Elle regroupe aujourd'hui plus de 210 entreprises issues de 13 nationalités européennes.