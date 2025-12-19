Cote d'Ivoire: Modernisation judiciaire - La Cour de cassation dotée d'équipements informatiques de pointe

À l'heure où la performance de la justice devient un enjeu central de la gouvernance publique et du climat des affaires, la Cour de cassation renforce ses capacités numériques.

Le 17 décembre 2025, à Abidjan, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire ivoirien a reçu un important lot de matériel informatique composé de 80 ordinateurs de bureau, 45 ordinateurs portables, 15 imprimantes multifonctions, 66 imprimantes professionnelles monochromes, 10 photocopieurs multifonctions, ainsi que des scanners.

Cette aide s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire (Paca-CI), avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (Bad) et la coordination du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici).

Présidant la cérémonie, le président de la Cour de cassation, Yua Koffi, a salué une dotation qui s'inscrit dans la vision de modernisation de l'État impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le développement d'un pays repose sur des institutions judiciaires modernes, efficaces et crédibles », a-t-il rappelé, soulignant le rôle déterminant du numérique dans l'amélioration de la performance, de la transparence et de l'accessibilité de la justice.

Depuis sa prise de fonction, le président de la Cour a engagé un vaste chantier de digitalisation, lancé en octobre 2024. Celui-ci porte notamment sur le renouvellement du parc informatique, la création d'un site internet, la mise en place d'un système de gestion des dossiers, la numérisation des archives, ainsi que la formation continue des magistrats et du personnel judiciaire.

La dotation reçue - composée d'ordinateurs, d'imprimantes, de scanners, de photocopieurs et d'équipements réseau - vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la juridiction suprême.

Représentant la directrice générale du Cepici, Solange Amichia, la directrice générale adjointe, Carole Versteeg, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans les missions du Cepici en matière d'amélioration du climat des affaires.

« Une justice diligente et transparente constitue un facteur clé de sécurité juridique et de confiance pour les investisseurs », a-t-elle affirmé, saluant l'engagement constant de la Bad aux côtés de la Côte d'Ivoire.

Pour le coordonnateur du Paca-CI, N'Da Mougo Koménan, cette remise d'équipements illustre le lien étroit entre justice et développement économique. Le projet vise à améliorer la célérité et la qualité du traitement des dossiers, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité du pays et à l'attractivité de son environnement des affaires.