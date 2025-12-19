Ethiopie: Le pays améliore ses services haut de gamme pour accroître la satisfaction de ses clients

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a renforcé son engagement envers l'excellence du service afin d'améliorer la satisfaction de ses clients et de protéger sa position mondiale sur un marché aérien de plus en plus concurrentiel.

Dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse Ethiopian News Agency, le directeur général des services au sol du groupe Ethiopian Airlines, Gemechis Tujuba, a déclaré que la compagnie aérienne plaçait l'amélioration continue au coeur de sa stratégie.

« Notre objectif stratégique est de répondre systématiquement aux attentes de nos clients et de les dépasser grâce à l'amélioration continue de nos services », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de cette initiative, la compagnie aérienne a récemment inauguré un nouveau salon premium ultramoderne à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba. M. Gemechis a déclaré que cette installation représente un investissement majeur de 16 millions de dollars américains et reflète l'engagement à long terme de la compagnie aérienne à améliorer l'expérience des passagers.

Avec une capacité pouvant accueillir jusqu'à 1 000 passagers simultanément, il a souligné que le nouveau salon est désormais le plus grand et le plus moderne de son genre à l'aéroport.

Bien que l'aéroport international de Bole dispose déjà de salons Premium, Business Class et Silver, il a déclaré que ce nouvel ajout établit une nouvelle référence en matière de confort, d'exclusivité et de qualité de service.

M. Gemechis a en outre expliqué que l'aviation est, par nature, un secteur hautement concurrentiel où les compagnies aériennes doivent constamment innover pour rester en tête.

Selon lui, le fait d'offrir des installations de classe mondiale, les premières du genre en Afrique, confère à Ethiopian Airlines un avantage concurrentiel évident.

Il a souligné que le succès durable dépendait d'investissements continus dans la qualité, l'efficacité et les services axés sur les passagers.

« Nos passagers premium bénéficieront d'un service haut de gamme qui transformera les voyageurs en clients fidèles, de sorte que les personnes du monde entier préféreront voyager en particulier à Addis-Abeba et, dans l'ensemble, à travers l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Le directeur général a ajouté que l'amélioration des services haut de gamme améliorera considérablement l'expérience globale des clients tout en ajoutant une valeur tangible à l'offre de services de la compagnie aérienne, renforçant ainsi la position d'Ethiopian Airlines sur les marchés régionaux et mondiaux.