Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des pourparlers avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu cet après-midi des discussions stratégiques avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui est arrivé en Éthiopie pour une visite de travail d'une journée visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que les discussions s'appuyaient sur les engagements pris au cours de l'année écoulée.

« Nous avons tenu un déjeuner de travail fructueux, poursuivant les discussions engagées au cours de l'année écoulée et nous appuyant sur les progrès réalisés dans le renforcement de notre coopération bilatérale », a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté que les discussions avaient porté sur la promotion des priorités communes et réaffirmé l'engagement des deux dirigeants à approfondir leur partenariat, à promouvoir la stabilité régionale et à soutenir les efforts de développement en cours.