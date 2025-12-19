Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Ligue Europa Conférence

19 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa Conférence, 6e et dernière journée

Strasbourg termine la phase de groupe à la première place après son succès 3-1 face aux Islandais de Breidablik. Avec Rabby Nzingoula titulaire devant la défense et remplacé à la 62e, à 1-1. L'AEK Larnaca l'emporte 1-0 face aux Macédoniens de Shkëndija (1-0). Remplaçant, Jérémie Gnali est resté sur le banc. Avec 12 points, les Chypriotes sont 8e et donc derniers directement qualifiés pour les 8e de finale.

Neuvième avec 11 points, Lausanne devra passer par les barrages pour continuer l'aventure, malgré leur succès face à la Fiorentina (1-0). Si Morgan Poaty est entré à la 79e, Kévin Mouanga a joué toute la rencontre au poste d'axial droit.

En déplacement en Allemagne, Samsunspor chute à Mayence 0-2. Avec Antoine Makoumbou titulaire devant la défense. Les Turcs sont 12e avec 10 points et devront aussi jouer le tour de barrage.Titulaire au poste de relayeur gauche, Merveil Ndockyt a participé au match nul de Rijeka face au Shakthar Donetsk (0-0). Averti à la 78e et remplacé à la 83e.

Seizièmes avec 9 points, les champions de Croatie participeront aux barrages.

En dépit de sa large défaite chez Espagnols du Rayo Vallecano (3-0), Drita se classe à la 20e place, avec 8 points, et jouera également les barrages. Raddy Ovouka a joué toute la rencontre au poste de latéral gauche.

