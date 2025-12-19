Sénégal: Taggato des lions - Un aurevoir historique au stade Léopold

De mémoire d'homme, jamais une simple séance d'entraînement des Lions n'a enregistré autant de monde. Avant leur départ pour Tanger (Maroc) cet après-midi, les « Lions » se sont offerts un bain de foule hier, jeudi 18 décembre 2025, au stade Léopold Sédar Senghor.

Venu une heure avant la dernière séance d'entraînement, Abdou, d'un ton solennel, a averti les adversaires du Sénégal. « Aucun pays ne nous fait peur, pas même le Maroc, pays organisateur de la CAN 2025 », crache-t-il. Un autre supporter, de nationalité guinéenne, a encouragé Pape Thiaw à ne pas se hâter au moment des choix.

Si plusieurs observateurs placent le Sénégal parmi les favoris, les inconditionnels trouvés au stade Léopold Sédar Senghor pour l'ultime galop ouvert au public n'en disent pas moins. « Le Sénégal remportera sa deuxième étoile », prédit un autre, juste avant l'arrivée du bus des Lions. Escortés par les jeunes, ils ont rejoint leurs vestiaires avant de pointer le bout du nez dans le bol qui a vu défiler des générations de talents.

Un concert de bruits est constaté. Le 12e Gaïndé, Allez Casa et Lébougui rivalisent d'ardeur. Mais la surprise du jour vient des Ultras de Guédiawaye FC, club de Ligue 1, qui ont rempli tout le virage, feuilles verte, jaune et rouge en mains. Pour donner plus d'ampleur aux chants de Gaby, le speaker lui donne son micro pour des minutes de show.

Sur le terrain, les « Ambassadeurs » ont fait le job. Après une minute d'échauffement, ils ont enchaîné les ateliers, avec ou sans ballon. A côté, le préparateur de gardien Tony Sylva occupait Edouard Mendy, Yehvann Diouf et Mory Diaw. Au début des exercices, Pape Matar Sarr a été pris à part par le préparateur physique, Flamma. C'est bien après qu'il a rejoint le groupe, amputé de Ismail Jakobs.

Le sort des blessés Mamadou Sarr (Strasbourg) et Assane Diao '(Côme) n'est pas encore connu. La rumeur d'un forfait n'est pas encore confirmée. Resté à Sunderland, Habib Diarra va retrouver la compétition ce weekend avant de se rendre au Maroc. Car les Lions vont quitter Dakar cet après-midi, vers 16h30, à bord d'un vol spécial. En attendant les choses sérieuses, ils se souviendront de ce « Taggato ».