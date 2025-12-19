Sénégal: Lamine Camara, milieu des Lions - « Je suis revenu à ma forme »

19 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par O DIAW

Au sortir de la séance de Taggatoo des Lions, Lamine Camara s'est présenté devant les journalistes pour donner le ton du groupe. Le milieu de terrain de l'AS Monaco est revenu sur son retour à la compétition et sa forme actuelle.

Revenu sur les prés en début de décembre, Lamine Camara a enchaîné les bonnes performances pour lancer sa CAN. « C'est vrai, c'était un peu difficile pour moi, à un moment, avec cette blessure que j'avais à l'esprit. Mais Dieu merci, car je suis revenu à ma forme. J'ai enchaîné trois voire quatre matchs et je me sens bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Là, j'ai un objectif avec le Sénégal », a déclaré le milieu de terrain des Lions.

S'exprimant sur sa deuxième participation, le Monégasque renchérit : « J'ai déjà joué une CAN, je suis encore jeune et j'apprends. Mais, heureusement, nous avons des grands et expérimentés joueurs qui sont toujours là à nous donner des conseils. On est là pour faire ce qu'il faut et j'espère que ça va bien se passer », a conclu Lamine Camara en conférence de presse d'après-match.

