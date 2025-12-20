Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 décembre 2025

revue de presse

Rabat, siège du Réseau africain anti-torture

Le siège du Secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention contre la torture a été officiellement inauguré jeudi 18 décembre à Rabat.

L’inauguration du secrétariat du Réseau africain contre la torture à Rabat a eu lieu en présence des membres du Comité de pilotage représentant notamment le Maroc, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Cap-Vert, Madagascar, la Mauritanie et le Mozambique.

Abrités par le Conseil national des droits de l’Homme du Maroc (CNDH), les nouveaux locaux du Secrétariat permanent marquent une étape clé dans le renforcement de la coopération africaine en matière de prévention de la torture et de promotion des droits humains. [Source Apanews]

L’axe Abidjan-Ouagadougou veut métamorphoser un poumon économique ouest-africain

Autoroute du Nord, renaissance ferroviaire, dématérialisation douanière : le corridor de 1 150 kilomètres entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso entame sa mue. L’objectif affiché par les deux pays est de faire émerger un véritable couloir d’industrialisation au cœur de l’Afrique de l’Ouest.

Le corridor reliant Abidjan à Ouagadougou n’est plus une simple voie de transit, mais le baromètre de l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Long de 1 150 kilomètres, cet axe vital assure l’approvisionnement stratégique du Burkina Faso, pays enclavé, tout en confortant l’influence portuaire de la Côte d’Ivoire sur son hinterland sahélien. [Source Afrik.com]

Niger : une enquête judiciaire en France après la sortie non autorisée d’uranium du site de la Somaïr

Une enquête pour vol en bande organisée au profit d’une puissance étrangère a été ouverte à Paris après la disparition d’un stock d’uranium du site de la Somaïr, au Niger, anciennement exploité par le groupe français Orano. Cette affaire intervient dans un contexte de fortes tensions entre la junte militaire nigérienne et l’entreprise française, après la nationalisation du site et la volonté affichée des autorités de diversifier leurs partenaires internationaux.

Quelques semaines après avoir annoncé la nationalisation du site de la Somaïr en juin, la junte militaire au pouvoir au Niger avait annoncé mettre sur le marché international l'uranium produit par cette filiale du géant français Orano (ex-Areva), située à Arlit, dans le nord du Niger. [Source Africa Radio]

Nigeria : Abuja suspend les exportations de bois pour enrayer la déforestation

Le Nigeria a décidé de mettre un terme aux exportations de bois et de produits forestiers transformés sur l’ensemble de son territoire, une mesure destinée à préserver ses ressources naturelles et à renforcer sa réponse face au changement climatique.

Annoncée mercredi par le ministre nigérian de l’Environnement à l’issue d’une réunion du Conseil national de l’environnement, cette décision s’appuie sur un décret présidentiel interdisant toute exportation de bois. Elle vise en priorité à freiner l’exploitation forestière illégale et la déforestation, identifiées comme des causes majeures de la dégradation écologique du pays. [Source Sahel-Intelligence]

Mali : Bamako accueille le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel

Au Mali, s'ouvre samedi 20 décembre le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel, qui rassemble le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État de ces trois pays se réuniront dans la capitale malienne lundi et mardi prochains. Avant cela débute ce matin une session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération. Dans un contexte de forte pression jihadiste et de tensions régionales.

La session du « conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel (AES) » doit rassembler les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, et ceux qui coordonnent les questions de développement, selon les documents préparatoires consultés par RFI. [Source RFI]

Sénégal - Tournée économique du Chef de l’Etat en Casamance : Mission pour un redressement territorial global

Du 20 au 25 décembre 2025, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, entame une tournée économique dans la région du sud du Sénégal. La Casamance, zone historiquement marquée par des contraintes structurelles profondes.

Cette visite présidentielle s’inscrit dans un contexte de fortes attentes en matière de développement économique, de désenclavement territorial, d’amélioration des infrastructures, mais aussi de consolidation pérenne de la paix dans une région longtemps affectée par un conflit. [Source Sud Quotidien]

Guinée : Inquiétude après une vague de licenciements à Simandou

Présenté comme le symbole de la transformation économique de la Guinée, le projet minier Simandou fait face à son premier faux pas.

Une vague de licenciements a débuté un mois à peine après l’inauguration du site et des milliers d’employés sont concernés.

Afin de respecter les délais fixés par le gouvernement, de nombreux ouvriers et collaborateurs ont été embauchés à Simandou. En 2024 et en 2025, plus de 60 000 personnes étaient déployées sur place. [Source Africanews]

Le Togo vise un déficit de 3 % du PIB en 2026

Malgré un environnement international marqué par la crise climatique, l’insécurité régionale, les tensions géopolitiques et la baisse de l’aide extérieure, le Togo maintient le cap.

« Le contexte est difficile, mais notre résilience est réelle. La croissance reste robuste et notre cadre macroéconomique est solide », a souligné le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, dans son discours sur l’état de la nation.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a tenu a rappeler le crédo de Faure Gnassingbé à l’occasion de la présentation du rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne, publié en octobre dernier à l’occasion des Assemblées générales du Fonds et de la Banque mondiale. [Source Togonews]

Tunisie–Algérie : Un accord militaire controversé ravive le débat sur la souveraineté

Un accord de coopération militaire et sécuritaire conclu entre l’Algérie et la Tunisie suscite une vive controverse dans l’opinion publique tunisienne, après la divulgation de son contenu sur les réseaux sociaux. Signé en octobre dernier à Alger, le texte n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune communication officielle à Tunis, malgré les demandes répétées de la société civile.

Selon la version du document qui circule actuellement, l’accord dépasse largement un simple cadre de coopération technique ou de partage de renseignements. Il prévoit notamment la possibilité d’une intervention de forces algériennes sur le territoire tunisien, sur mandat direct du président Kaïs Saïed, également chef suprême des armées. [Source Africa Eye]

Madagascar : Assemblée Nationale - Un projet de motion de censure tué dans l'oeuf

Une tentative de motion de censure contre le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a été avortée. Elle était liée à la recomposition des groupes parlementaires et aux tensions à Tsimbazaza.

À Tsimbazaza, la rumeur a longtemps circulé avant de se préciser. Depuis le début de la semaine, des rumeurs circulaient dans les couloirs de l'Assemblée nationale sur une éventuelle motion de censure contre le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo. Bien que restée officieuse jusqu'ici, cette manœuvre paraissait suffisamment plausible pour provoquer inquiétudes et stratégies politiques. Ce n'est cependant qu'hier que l'information a été rendue publique.[Source L’Express de Madagascar]