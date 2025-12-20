Sénégal: Démantèlement d'une exploitation minière 'illégale' dans la zone de la Falémé

Kédougou — La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya, dans le département de Kédougou (sud-est) a procédé au démantèlement d'une exploitation minière nocturne dans la zone de la Falémé, a appris l'APS, vendredi, de sources sécuritaires.

"Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, les gendarmes ont exécuté un plan opérationnel minutieusement élaboré, leur permettant de surprendre les contrevenants en flagrant délit. Et cela fait suite à un renseignement faisant état d'une exploitation minière clandestine menée de nuit dans la zone de la Falémé, frappée par une mesure de suspension par décret", a expliqué la source sécuritaire.

Cette opération de sécurisation concernait le village de Bantinkhoto, dans la commune de Missirah Sirimana.

Sur le site, dix individus, dont un responsable, ont été interpellés alors qu'ils exploitaient "illégalement des substances minérales à moins de 100 mètres de la Falémé, à l'aide de deux pelles mécaniques", ont confié les gendarmes de Saraya.

Ces engins appartiendraient à la société Gold Mine Business, dirigée par Ousmane Mané, attributaire d'un permis d'exploitation minière depuis 2023.

Après la publication du décret portant suspension, jusqu'en juin 2027, de toutes les activités minières dans la zone de la Falémé sur un rayon de 500 mètres, en juillet 2024, des opérations de replantation des bornes avaient été effectuées afin de matérialiser clairement les limites interdites.

Seulement, en dépit de ces mesures, des orpailleurs auraient délibérément choisi d'opérer de nuit afin de contourner les contrôles et exploiter la partie interdite", a confié une autre source à l'APS.

L'opération de la brigade territoriale de Saraya s'est soldée par la saisie de deux pelles mécaniques et l'interpellation d'une dizaine de personnes.

"Les mis en cause sont poursuivis pour exploitation illicite de substances minérales, altération du domaine forestier et violation du décret portant suspension de toutes activités minières dans la zone de la Falémé", rapportent les sources sécuritaires.

Cette intervention illustre l'engagement constant des forces de sécurité dans la lutte contre l'exploitation minière illégale et la protection de l'environnement, dans un contexte marqué par les risques humains et écologiques liés aux activités clandestines.

Mercredi dernier, plus de six orpailleurs ont été tués dans un éboulement survenu à l'aube, à Kharakhéna, à Kédougou.