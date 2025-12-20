Sénégal/Maroc: CAN 2025 - Arrivée des Lions à Tanger, le 12e Gaïndé assure le spectacle par un accueil chaleureux

Tanger (Maroc) — - Des dizaines de supporters sénégalais établis au Maroc ont réservé, vendredi soir, à l'aéroport de Tanger-Ibn Battuta, un accueil chaleureux à l'équipe nationale du Sénégal, qui a atterri vers 21h 30 mn à bord d'un vol spécial.

Venus de toutes les régions du Royaume, les supporters ont convergé dès le début de l'après-midi pour partager un moment de communion avec les Lions du Sénégal.

Vêtus de couleurs nationales, drapeaux noués autour de la tête, ils ont chanté et dansé sans relâche, malgré une pluie persistante et un froid intense.

Le bruit des tambours et des chants a rythmé une longue attente de plusieurs heures, transformant l'enceinte aéroportuaire en une véritable tribune.

Cette belle mobilisation s'inscrit dans la continuité de la dernière séance d'entraînement tenue jeudi au stade Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar, devant un stade plein, où les supporters avaient déjà pu partager un moment de proximité et de complicité avec leur équipe nationale.

Une atmosphère de ferveur populaire qui se poursuit désormais à Tanger grâce à la diaspora sénégalaise.

Vers 22h, les joueurs du Sénégal, vêtus de costumes africains blancs identiques à ceux portés lors de la cérémonie de remise du drapeau national par le chef de l'État, ont rejoint le bus qui les conduira à leur hôtel, le Fairmont Tazi Palace à Tanger, où ils seront hébergés.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est le premier à être entré dans le bus avec un large sourire, avant d'être suivi par le reste de l'équipe.

Blessé en club lundi dernier, Assane Diao est avec l'équipe nationale du Sénégal. Par contre, Habib Diarra, retenu par son club Sunderland (Angleterre) jusqu'à samedi, ne fait pas partie de la délégation. De même que Mamadou Sarr, blessé à la cheville il y a quelques jours avec son club, Strasbourg.

Aucune information officielle n'a été partagée sur leur participation ou non à la CAN.

La ville de Tanger accueillera tous les matchs du premier tour du Sénégal. Le champion d'Afrique 2022 est logé dans le groupe D.

Les Lions y affronteront successivement le Botswana le mardi, la RD Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre, au Grand Stade de Tanger - Ibn Battuta.