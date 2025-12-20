Sénégal: Saint-Louis - Un médecin préconise la vulgarisation de l'application capable de détecter la fièvre de la vallée du Rift

Saint-Louis — Dr Ibou Gueye, médecin chef du district sanitaire de Saint-Louis (nord), a plaidé pour la vulgarisation de l'application technologique permettant la détection rapide de la fièvre de la vallée du Rift grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

"Je crois que si cette application était mise en place bien avant la survenue de l'épidémie à Saint-Louis, certainement nous n'aurions pas enregistré un si grand nombre de cas, et surtout le nombre de décès que nous continuons de déplorer", a dit Dr Gueye, invitant à la vulgarisation de cette application.

Il s'exprimait après la présentation des résultats du Projet de recherche pour la mise en place d'un système d'alerte précoce pour prévenir la maladie de la vallée du Rift (AIRFARE-EWS, sigle en anglais) au Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'Université Gaston berger (UGB) de Saint-Louis.

Des éleveurs des départements de Dagana et de Saint-Louis et d'autres acteurs ont pris part à cette rencontre.

Cette application, permettant de détecter les premiers signaux des épidémies et d'endiguer la maladie de la vallée du Rift, a été mise en place en collaboration avec les éleveurs de la région.

Il a assuré que cet outil, "qui doit être étendu à l'échelle nationale, "va révolutionner véritablement la surveillance avec la possibilité qu'elle offre de détecter le moustique à travers l'IA".

"C'est un élément extrêmement important parce que si aujourd'hui nous avons eu une propagation extrêmement importante de l'épidémie, c'est parce que tout simplement nous avions eu une densité vectorielle qui a été à l'origine de la transmission importante de la fièvre de la vallée du Rift", explique le médecin-chef du district de Saint-Louis.

Dr Dame Diongue, enseignant-chercheur à l'Institut polytechnique de Saint-Louis a, quant à lui, rappelé que ce projet qui a duré quatre ans a été marqué par une forte collaboration entre spécialistes de la médecine animale et humaine et en informatique.

Il a souligné que l'application développée permet de "suivre la dynamique des vecteurs, notamment les populations de moustiques et leur localisation géographique", intégrant également la déclaration et la surveillance des avortements chez les animaux, un indicateur clé de la fièvre de la vallée du Rift".

Parmi les manifestations de cette maladie, il y a les avortements chez les femelles, d'où la nécessité d'intégrer cet aspect dans la surveillance, ajoute-t-il.

Le système prend aussi en compte les données environnementales et météorologiques, dans une logique dite "One Health" (Une seule santé), a dit M. Diongue, soulignant que l'objectif est de "garantir un environnement sain, des animaux en bonne santé et, par conséquent, des populations humaines protégées".

Il a assuré que les résultats sont "positifs", plaidant l'accompagnement des collectivités territoriales et des autorités gouvernementales pour élargir l'étude au niveau national, voire sous-régional.