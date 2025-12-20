Sénégal: Un projet de modernisation du foirail de Diamaguène présenté aux acteurs

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a présidé, vendredi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque (ouest), une rencontre de présentation officielle du projet de modernisation du foirail de Diamaguène, un site de vente de bovins situé à Pikine, dans la banlieue de Dakar, a constaté l'APS.

Doté d'un coût global de plus de 1,8 milliard de francs CFA, ce projet vise à "transformer durablement ce site historique en un espace moderne, fonctionnel et respectueux des normes, offrant toutes les commodités nécessaires à une meilleure prise en charge des acteurs, dans un cadre de travail et de vie amélioré".

S'exprimant lors de cette rencontre, Mabouba Diagne a renouvelé son appel à "l'unité" et à la "responsabilité collective" des acteurs du foirail de Diamaguène pour une utilisation optimale des futures infrastructures à réaliser.

Il a également pris l'engagement de procéder à la pose de la première pierre à une date qui sera arrêtée de commun accord avec les acteurs.

Le ministre a réaffirmé la volonté de l'Etat de moderniser les marchés à bétail, de renforcer la compétitivité du secteur et de faire de l'élevage un "pilier solide" de la souveraineté alimentaire nationale.

Pour sa part, le président du foirail de Diamaguène Ifra Djiby Aly Sow, s'est dit rassuré par la nouvelle dynamique impulsée, saluant des "actes et actions concrets, l'esprit d'ouverture et la démarche inclusive" du ministre depuis sa prise de fonction.

Créé en 1946 et s'étendant sur 4 hectares, le foirail de Diamaguène constitue un maillon stratégique de l'économie de l'élevage, indique une note d'information transmise à l'APS.

Le texte précise que ce site mobilise près de 1 145 acteurs et accueille en moyenne 1 500 têtes de bétail par jour, écoulées sur une semaine vers les abattoirs et autres circuits commerciaux.

La même source ajoute que le foirail de Diamaguène constitue un "pont d'échanges" entre plusieurs pays partenaires de la sous-région, notamment le Mali, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la Gambie et le Burkina Faso.