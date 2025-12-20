Sénégal: De fortes attentes à Sédhiou à la veille de la tournée économique du chef de l'Etat

Sédhiou — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu en Casamance du 20 au 25 décembre 2025 dans le cadre d'une tournée économique dont l'objectif demeure la consolidation de la paix et la relance du développement structurel dans le sud du pays à travers le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC).

À cette occasion, le chef de l'État mettra en avant le Plan Diomaye pour la Casamance doté d'un financement global de 53 milliards de francs CFA, destiné à impulser une nouvelle dynamique dans une région encore marquée par de nombreux projets inachevés.

Au-delà de son caractère de gouvernance de proximité, cette tournée économique de Bassirou Diomaye Faye marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la vision présidentielle pour la Casamance.

Les investissements ciblent des secteurs stratégiques tels que la souveraineté alimentaire et le désenclavement des zones rurales.

Un important volet social est également prévu par le PDC pour soutenir les populations déplacées par le conflit, à travers des appuis matériels et financiers.

Sédhiou face aux chantiers inachevés

Dans la région de Sédhiou, l'annonce de la visite du chef de l'État suscite de l'espoir.

Si le régime sortant a laissé certaines réalisations majeures, notamment le pont de Marsassoum et l'hôpital régional, de nombreux projets demeurent à l'état de promesses ou de chantiers abandonnés.

La finalisation de ces infrastructures inachevées constitue l'un des principaux défis du président Bassirou Diomaye Faye dans le Pakao.

Selon Amadou Leye Konté, président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, parmi les priorités exprimées par les populations figure l'Espace numérique ouvert (ENO) de Sédhiou, dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs années.

Il a également estimé que ce retard prive la jeunesse universitaire d'un "outil essentiel à la formation et à l'innovation".

Dans le domaine des transports, il a cité la Boucle du Boudié, celle du Pakao et le pont de Temento qui restent toujours au coeur des attentes. Leurs réalisations sont jugées cruciales par les agriculteurs et les transporteurs, confrontés à de grandes difficultés pour acheminer leurs productions vers les marchés.

De son côté, Serigne Thiam inspecteur régional de la pêche, a indiqué que le secteur de la pêche, "pourtant vital" pour l'économie locale et la sécurité alimentaire, est entravé par un ensemble de contraintes structurelles.

L'absence ou l'insuffisance de quais de pêche adaptés limite considérablement les capacités d'accostage et de débarquement, exposant les pêcheurs à des risques accrus et ralentissant les opérations, a-t-il ajouté.

Selon M. Thiam, le déficit en personnel de contrôle affaiblit la régulation du secteur, favorisant les "pratiques illicites" et compromettant la "durabilité des ressources marines".

L'épreuve de la mise en oeuvre

Les attentes de cette visite économique du Président Faye concernent également les infrastructures de proximité. Plusieurs foyers de jeunes et terrains de sport ne sont toujours pas terminés.

Pour les habitants de Sédhiou, la visite présidentielle doit aller au-delà du constat et ouvrir une nouvelle phase marquée par une exécution rigoureuse des engagements pris.