Maroc: Le Maroc abrite le siège permanent du Réseau des autorités de prévention de la corruption

Le Royaume du Maroc a été choisi pour abriter le siège permanent du Réseau des autorités de prévention de la corruption (NCPA), un signe du renforcement de la confiance internationale et du leadership institutionnel du Royaume en matière d'intégrité.

Dans un communiqué, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) indique qu'en marge de la réunion annuelle du Réseau d'intégrité des affaires pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, tenue jeudi à Doha (Qatar) sous la présidence du président de l'Instance, Mohamed Benalilou, le Réseau des autorités de prévention de la corruption a décidé de modifier son statut afin de transformer son secrétariat occasionnel en un secrétariat permanent et d'installer son siège au Royaume du Maroc, tout en confiant cette mission à l'INPPLC.

Cette transformation institutionnelle témoigne d'une reconnaissance internationale de la place prépondérante qu'occupe l'Instance au sein du système anticorruption, et du rôle de premier plan qu'elle joue dans ce domaine aux niveaux régional et international, relève le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi, cette décision reflète la confiance croissante accordée à l'expérience marocaine, tant en matière de développement institutionnel que de vision stratégique associant prévention de la corruption, promotion de l'intégrité et consolidation de la bonne gouvernance, ajoute la même source.

Le choix du Maroc comme siège du secrétariat permanent du réseau n'est pas une simple décision organisationnelle, mais revêt une profonde importance institutionnelle car elle renforce la position de l'Instance comme acteur clé, capable de s'adapter à la dynamique internationale, de structurer l'action conjointe et d'assurer la continuité et l'efficacité de son action.

Cette décision devrait également contribuer à accroître la visibilité de l'Instance et à renforcer sa position au sein des réseaux de coopération internationale, lui permettant ainsi de jouer un rôle central dans la coordination des initiatives pertinentes, le développement d'outils communs et le soutien aux capacités des organes anticorruption. Ainsi, elle servira les objectifs collectifs de consolidation de l'intégrité, de renforcement de la confiance et de réponse aux défis croissants liés à la corruption dans un contexte mondial complexe et interconnecté, souligne le communiqué.

Cette réalisation confirme que le Maroc, par le biais de ses institutions constitutionnelles, non seulement s'engage dans des actions internationales, mais contribue activement à leur mise en oeuvre concrète et renforce sa présence en tant que plateforme régionale et internationale de dialogue, de coordination et d'action conjointe en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

Le Réseau d'intégrité des affaires pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord vise à unifier les efforts de ses membres afin de développer des méthodologies de collecte, de gestion et d'échange d'informations de manière systématique et organisée entre les autorités anticorruption, notamment par le partage d'expériences, d'expertises et de bonnes pratiques.

Il vise également à soutenir ses membres dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles et la consolidation de leur indépendance fonctionnelle, tout en oeuvrant à la reconnaissance et à la promotion des normes internationales pertinentes en matière de prévention de la corruption.

Par ailleurs, le Réseau joue un rôle de catalyseur dans la création de partenariats stratégiques avec d'autres acteurs internationaux, contribuant ainsi au renforcement des systèmes d'intégrité et à la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence à l'échelle internationale.