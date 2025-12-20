Maroc: Rabie Hrimat meilleur joueur, Benabid meilleur gardien

19 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le milieu de terrain marocain, Mohamed Rabie Hrimat, a été élu meilleur joueur de la Coupe arabe de football.

Le maître à jouer de l'AS FAR, qui avait été désigné également meilleur joueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), a signé une Coupe arabe pleinement maîtrisée et parfaitement couronnée.

Pour sa part, le portier du Wydad de Casablanca, Mehdi Benabid, a été élu meilleur gardien de cette compétition. Grâce à ses interventions, la sélection nationale n'a encaissé que 3 buts tout au long de ce tournoi.

Auteur de deux buts décisifs, Abderrazak Hamdallah a été, quant à lui, désigné meilleur joueur de la finale.

De son côté, l'attaquant jordanien Ali Olwan s'est adjugé le prix du meilleur buteur de la Coupe arabe, en inscrivant 6 buts depuis le début de ce rendez-vous footballistique panarabe.

