Sénégal: Enseignement supérieur - Le Pr Massamba Diouf de l'ANAQ-Sup reconduit à la tête d'instances africaines stratégiques

19 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le professeur Massamba Diouf, secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup), a été reconduit à la présidence du Bureau du Comité de la Convention africaine de reconnaissance des qualifications, dite Convention d'Addis-Abeba, à l'issue de rencontres statutaires tenues à Marrakech, selon un communiqué reçu ce vendredi.

Cette reconduction est intervenue lors de la 3e session du Comité de la Convention d'Addis-Abeba, organisée les 17 et 18 décembre 2025 sous l'égide de l'UNESCO, en marge de la 6e Assemblée générale du Réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité (RAFANAQ), tenue les 16 et 17 décembre. À travers ce choix, les États parties et partenaires internationaux ont renouvelé leur confiance au responsable sénégalais pour conduire, durant les deux prochaines années, les réformes liées à la reconnaissance des diplômes et à la mobilité académique et professionnelle en Afrique.

Aux côtés du Sénégal, la Mauritanie assurera la première vice-présidence du Bureau, l'Afrique du Sud la deuxième vice-présidence et la Zambie le rôle de rapporteur. Par ailleurs, le Pr Massamba Diouf conserve la présidence du RAFANAQ, renforçant ainsi la position de l'ANAQ-Sup comme acteur central de l'harmonisation des systèmes d'assurance qualité de l'enseignement supérieur sur le continent.

Selon l'Anaq-Sup, cette double responsabilité confiée au Pr Diouf consacre le leadership du Sénégal dans la gouvernance de l'enseignement supérieur africain, notamment dans un contexte marqué par la massification des effectifs étudiants et la nécessité de faciliter la reconnaissance des qualifications et la circulation des talents.

