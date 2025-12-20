Sénégal: Foncier, genre et droits humains - Le Procasef renforce les acteurs locaux de Kédougou et Tambacounda

Le projet cadastre et sécurisation foncière (Procasef) renforce son engagement en faveur de la réduction des inégalités dans l'accès au foncier et de la lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg), l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel (Eas/Hs). À travers un atelier de renforcement de capacités, les acteurs locaux des régions de Kédougou et de Tambacounda ont été outillés pour mieux prévenir, identifier et prendre en charge ces violences, tout en promouvant un accès sécurisé des femmes à la terre.

L'initiative, conduite avec l'appui de l'Association des juristes sénégalaises (Ajs), a réuni forces de l'ordre, agents fonciers, acteurs sociaux et relais communautaires autour d'une approche concertée. « Le Procasef a jugé nécessaire d'être accompagné par la société civile pour la sensibilisation, l'information et le renforcement des capacités des parties prenantes », a expliqué Seynabou Diouf, juriste membre de l'Ajs et cheffe de mission au Procasef. Elle a également fait comprendre que les contraintes culturelles continuent de freiner l'accès des femmes au foncier, malgré un cadre légal favorable.

Au-delà de l'aspect domanial, l'atelier a mis l'accent sur les techniques d'écoute, d'accueil et d'orientation des victimes. « Être en contact direct avec les victimes exige de bonnes pratiques spécifiques. Il faut aussi le counseling dans la prise en charge des Vbg/Eas/Hs », a souligné Mme Diouf.

Pour le Procasef, la sécurisation foncière passe aussi par le contrôle effectif de la terre. « Accéder à une parcelle ne signifie pas forcément la contrôler. L'objectif du projet est clair : atteindre au moins 30 % de titres fonciers délivrés aux femmes, un seuil déjà dépassé dans certaines communes grâce à l'implication de la société civile », a rappelé Bakary Diatta, spécialiste environnement social et genre au Procasef.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En favorisant la coordination entre acteurs judiciaires, sociaux et communautaires, le Procasef entend bâtir une réponse collective durable, alliant justice foncière, égalité de genre et protection des droits humains.