Sénégal: Thiès - La 15e promotion de l'armée de l'air présentée au drapeau

La cérémonie de présentation du drapeau à la 15e promotion des élèves sous-officiers du brevet élémentaire en maintenance aéronautique s'est tenue ce vendredi 19 décembre à la Base École de Thiès, siège de l'École de l'armée de l'air, haut lieu de la formation aux métiers de l'aéronautique militaire.

Elle a été présidée par le commandant de la zone militaire n°7 de Thiès, le colonel El Hadji Oumar Faye, en présence d'autorités militaires et des familles des récipiendaires.

La 15e promotion de l'armée de l'air, dont la formation se poursuit à la Base École de Thiès, a ainsi bouclé ses 90 premiers jours de formation initiale du combattant. Cette étape a permis à ces 75 élèves sous-officiers d'être présentés au drapeau du Sénégal, symbole le plus élevé de l'armée et de la Nation. Elle marque, selon la tradition militaire, la rupture entre la vie civile et la vie militaire et confère aux récipiendaires la dignité de serviteurs de la Nation.

Ces 75 élèves sous-officiers, dont neuf filles et huit Béninois, sont issus d'un concours national très sélectif, ayant retenu 75 candidats parmi 3 500 postulants. Ils bénéficient d'une formation d'une durée de trois ans aux métiers de l'aéronautique militaire. À ce titre, ils ont été initiés aux traditions de l'école et soumis à de rudes épreuves d'endurance et de résistance psychologique, leur permettant d'appréhender les exigences du métier de militaire.

Après cette première phase, la formation se poursuivra durant deux autres années avant qu'ils ne puissent, la tête haute, marcher sur les chemins de gloire tracés par leurs anciens. À l'issue de ce cursus, ils deviendront des techniciens supérieurs en aéronautique, avec le grade de sous-officier (sergent).

À l'occasion de la présentation du drapeau, le commandant de l'École de l'armée de l'air, le colonel Ousmane Ngom, est longuement revenu sur la portée symbolique de l'emblème national, qu'il a qualifié de symbole suprême de la Nation, à défendre à tout prix, jusqu'au sacrifice ultime. Il a rappelé la signification des trois couleurs verticales du drapeau, de l'étoile verte à cinq branches ainsi que des inscriptions qui y figurent.

S'adressant aux élèves sous-officiers, le colonel Ngom a expliqué que le vert symbolise l'espérance, la fécondité et la couleur du drapeau du prophète de l'islam, partagée avec les chrétiens et les animistes, illustrant ainsi la cohésion entre ces croyances dans un Sénégal de paix et de stabilité. Il est également revenu sur la richesse du jaune-or, couleur des arts et des lettres, tandis que le rouge évoque à la fois la vie et les sacrifices consentis par la Nation pour préserver sa dignité. Cette couleur symbolise aussi le combat permanent contre le sous-développement.

Selon lui, l'ouverture du Sénégal au monde se retrouve dans l'étoile verte, symbole d'espoir né de l'indépendance, que chaque Sénégalais a le devoir de défendre, en gardant à l'esprit la devise de la République du Sénégal, « Un peuple, un but, une foi », ainsi que celle de l'armée, qui place l'honneur au-dessus de la vie.

En guise de viatique, le commandant de l'École de l'armée de l'air a exhorté les élèves sous-officiers à faire preuve de discipline, d'engagement, d'humilité et d'honnêteté, tout en cultivant une soif permanente de savoir, à l'école comme tout au long de leur carrière, afin de perpétuer l'héritage légué par leurs anciens.

La cérémonie, qui symbolise l'engagement individuel des 75 élèves sous-officiers au service de la Nation, s'est achevée par une prise d'armes suivie d'un défilé à pied.