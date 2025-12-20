Afrique de l'Ouest: Énergies renouvelables - Le groupe chinois Ansola annonce un investissement de 42 milliards FCfa au Sénégal

Le Sénégal s'apprête à accueillir un important investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Le groupe chinois Ansola S.A. a annoncé un investissement initial de plus de 70 millions de dollar, soit environ 42 milliards de francs CFA, pour la première phase de son implantation dans le pays.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une audience accordée, ce jeudi 18 décembre 2025, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à une délégation de l'entreprise, selon un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal.

Spécialisé dans le développement des énergies renouvelables, Ansola S.A. entend déployer ses activités au Sénégal dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique et de promotion des investissements durables.

Le projet, dont le montant global est estimé à plus de 70 millions de dollars, marque une étape significative dans l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

À l'issue de la rencontre, le Directeur général du groupe, M. Tom Lee, a indiqué que ce choix stratégique est motivé par « la stabilité politique du Sénégal », ainsi que par « le climat de sécurité et de confiance qu'offre le pays aux investisseurs étrangers ».

Cet investissement vient renforcer la dynamique de coopération économique entre le Sénégal et la Chine, tout en contribuant aux ambitions nationales en matière d'accès à une énergie propre, durable et compétitive.