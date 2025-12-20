Afrique: Ouverture de 18 nouvelles enseignes - La SFI accorde 16,4 milliards FCfa au groupe EDK

La Société financière internationale a accordé hier un financement de 25 millions d'euros, soit 16,4 milliards de FCFA) en faveur du Groupe EDK. Il s'agit d'un conglomérat sénégalais de premier plan et seul acteur national majeur du commerce de détail moderne et de la grande distribution.

Ce financement, octroyé en grande partie en monnaie locale, vise à améliorer l'accès à des commerces de qualité et à soutenir la création d'emplois au Sénégal. Il permettra ainsi, au Groupe Edk de rénover ses magasins existants et d'ouvrir jusqu'à 18 nouvelles enseignes d'ici 2027, principalement dans des villes à revenus plus faibles et insuffisamment desservies en dehors de Dakar, telles que Karang, Fatick et Kaolack. Cette expansion devrait générer environ 2 450 emplois directs et indirects, dont 850 postes liés aux opérations et à la maintenance en magasin, avec un fort accent sur l'inclusion des femmes.

Dans le cadre de cette coopération, le soutien d'IFC aidera également à refinancer et consolider une partie de la dette existante du groupe, renforçant ainsi sa croissance à long terme et sa résilience financière. « Ce soutien change la donne pour Edk et pour le secteur de la distribution au Sénégal », a déclaré Demba Ka, fondateur et Pdg du Groupe Edk. Pour lui, grâce à cet accompagnement, son groupe se rapprocher davantage les commerces de détail des familles sénégalaises et renforcerons les chaînes d'approvisionnement locales qui profitent aux agriculteurs, aux petites entreprises et aux ménages dans tout le pays.

De son côté, Olivier Buyoya, directeur régional de la Sfi pour l'Afrique de l'Ouest, estime que soutenir des champions locaux comme EDK est au coeur de la mission d'IFC au Sénégal. « En aidant EDK à se rapprocher des communautés mal desservies, nous renforçons la sécurité alimentaire, contribuons à créer des emplois et soutenons la Vision 2050 du Sénégal en faveur d'une croissance durable et inclusive», a dit Olivier Buyoya. Entre 2026 et 2028, la Société financière internationale entend injecter au Sénégal, 839 milliards FCfa.

