Sénégal: Territorialisation des politiques éducatives - Mbour étrenne son inspection d'académie

Le président de la République a signé, le mardi 16 décembre, le décret nº2025-2201, portant création d'inspections d'académie pour les départements de Podor et de Mbour.

- Une vieille doléance vient d'être réalisée à Mbour. Le département abrite désormais une inspection d'académie. L'annonce est faite par le décret présidentiel nº2025-2201, portant création d'inspections d'académie. La nouvelle IA de Mbour va couvrir les inspections de l'éducation et de la formation ( Ief) de Mbour 1, de Mbour 2 et de Sindia. Selon le rapport de présentation du ministère de l'éducation nationale, cette démarche s'inscrit dans la processus de territorialisation de la politique d'éducation et de formation. Ce découpage adhère à la démarche des nouvelles autorités éducatives qui consiste à assurer la proximité des services d'éducation et des usagers. Aussi, indique le document, cette approche vise « une meilleure articulation entre les niveaux central, intermédiaire et local pour une répartition plus équilibrée des charges administratives et pédagogiques, tout en favorisant une gouvernance de proximité, plus réactive et plus efficiente ».

Conformément à la stratégie nationale de développement (SND 2025-2029), cette étape stratégique dans la transformation du système éducatif Senegalais porte sur la création de deux inspections d'académie ( Mbour- Podor) et de dix inspections de l'éducation et de la formation.