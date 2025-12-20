Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le ministre des Mines auditionné sur le déploiement des militaires dans les sites miniers

La Commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné, jeudi 18 décembre, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, sur le déploiement des militaires dans les sites miniers en République démocratique du Congo.

Les députés nationaux ont exprimé leur inquiétude face à cette question qualifiée de « sensible », estimant que ces militaires s'illustrent par l'exploitation illégale des minerais, l'une des causes majeures de l'insécurité persistante sur ces sites.

Réaction

Face aux nombreuses préoccupations soulevées, le ministre des Mines a sollicité un report de quarante-huit heures pour mieux préparer ses réponses, un délai qui lui a été accordé. Dans un autre registre, la Commission a ensuite auditionné le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, sur la régularité du paiement de la prime spéciale destinée aux militaires.

Cette audition s'inscrit dans un contexte marqué par le regain des violences dans l'est du pays, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, dû à l'activisme de la rébellion AFC/M23 soutenue par l'armée rwandaise.

Selon le premier vice-président de la Commission, Carly Nzanzu, le ministre des Finances a répondu à toutes les questions des élus lors de cette séance à huis clos ; les conclusions seront soumises à la plénière, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Commission Défense et sécurité poursuivra ces auditions ce samedi avec d'autres membres du gouvernement.