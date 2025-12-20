Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance pendant les festivités pour contrer le banditisme urbain

Le ministre de l'Intérieur et sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, a appelé jeudi 18 décembre la population kinoise à plus de vigilance en cette période de fin d'année marquée par les festivités. Il a insisté sur une alerte maximale pour prévenir la criminalité et le banditisme urbain.

Ce message a été lancé à l'issue d'une réunion élargie du Comité provincial de sécurité à Kinshasa, réunissant le gouverneur de la ville, les bourgmestres des communes, les chefs de quartiers et de rues, ainsi que les responsables des services de sécurité.

L'objectif était d'anticiper et de prévenir les risques sécuritaires liés aux festivités de fin d'année.

Jacquemain Shabani a précisé que cette rencontre fait suite à une orientation du dernier Conseil des ministres, enjoignant aux 26 provinces de la RDC de prendre des dispositions sécuritaires pour permettre aux populations de passer sereinement cette période.

Le ministre a précisé que le même exercice se déroulera dans les autres provinces sous la direction des gouverneurs, avec des instructions internes aux services de sécurité basées sur les analyses réalisées.