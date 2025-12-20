Congo-Kinshasa: Déplacement forcé par le M23 - 4 700 ménages de Walikale vivent en précarité à Rutshuru

19 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 23 000 personnes, soit environ 4 700 ménages, qui ont été sommées par le M23 de quitter leurs villages d'Ikobo, Kateku et environs, en territoire de Walikale, la semaine dernière, ont trouvé refuge le long de l'axe Birundule-Iyobora-Bulindi, dans la zone de santé de Kibirizi, territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu.

Originaires des villages Kateku, Mukigi, Lubwe et Kasungu (groupement Ikobo/Walikale), ces 23 580 déplacés se sont installés dans la chefferie de Bwito, répartis entre Bulindi, Buheri, Birundule et Iyobora.

Leur condition reste extrêmement précaire, s'ajoutant à des milliers d'autres déplacés déjà présents depuis des mois, ce qui accentue leur vulnérabilité. Les populations hôtes, elles-mêmes privées d'accès à leurs champs par l'insécurité, peinent à les accueillir.

Contexte de l'exode

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les témoignages des déplacés, le M23 a justifié cette expulsion par des « raisons sécuritaires ». Le 10 décembre dernier, l'AFC-M23 avait ordonné aux civils de quitter Kateku et ses environs, prétextant des attaques répétées des miliciens Wazalendo, avant de lancer une opération de ratissage. Cet ordre a provoqué un exode massif : certains vers le sud de Lubero, d'autres vers le nord de Bwito.

Quelques ONG interviennent actuellement dans la chefferie de Bwito pour fournir une assistance en santé, eau, hygiène et assainissement. Les comités locaux des déplacés alertent toutefois sur l'urgence d'une aide alimentaire et de la distribution d'articles ménagers essentiels.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.