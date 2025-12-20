Togo: Plus de 33.000 personnes indemnisées

19 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Dix ans après sa mise en place, le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale (HCRRUN) fait le point sur son action.

Selon les informations rapportées par Togo Matin dans son édition de vendredi, plus de 33.000 victimes de violences politiques survenues au cours de plusieurs décennies ont déjà bénéficié d'une indemnisation.

Créé dans le prolongement des recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), le Hcrrun avait pour mission principale de contribuer à la réparation des préjudices subis par les victimes, tout en favorisant la réconciliation nationale. Dix ans plus tard, l'institution met en avant des résultats jugés significatifs.

Togo Matin souligne que le processus d'indemnisation a concerné des victimes d'atteintes aux droits humains liées aux crises politiques qu'a connues le Togo depuis l'indépendance. Ces indemnisations prennent plusieurs formes, notamment des compensations financières et des mesures d'accompagnement, dans une logique de reconnaissance des souffrances endurées.

Le journal rappelle toutefois que le chantier de la réconciliation reste un travail de longue haleine.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.