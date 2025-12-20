Angola: Beach Handball - Double médaille pour le Togo à Luanda

La sélection nationale togolaise de beach handball a marqué les esprits aux Jeux africains de la jeunesse 2025 à Luanda, en Angola. Face à une concurrence relevée regroupant une cinquantaine de pays, le Togo repart avec deux médailles : l'argent chez les hommes et le bronze chez les dames, confirmant la montée en puissance de la discipline dans le pays.

Chez les hommes, les jeunes Éperviers du sable ont réalisé un parcours solide et engagé. En demi-finale, ils ont dominé le Kenya au terme d'une rencontre intense, validant leur billet pour la finale. Opposés ensuite au Sénégal, ils ont livré une prestation courageuse avant de s'incliner, décrochant une médaille d'argent méritée.

Du côté des femmes, la sélection togolaise a également fait preuve de caractère. Lors du match pour la troisième place, les Togolaises ont su faire la différence face à l'Angola, pays hôte de la compétition, pour s'offrir une médaille de bronze au terme d'un match maîtrisé et riche en émotions.

Ces performances viennent récompenser les efforts soutenus consentis par le Togo ces dernières années pour le développement du beach handball. Le travail de formation, l'encadrement technique et l'engagement des jeunes athlètes portent désormais leurs fruits sur la scène continentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Démarrés le 10 décembre et prévus pour s'achever le 20 décembre, les Jeux africains de la jeunesse 2025 ont réuni plus de 50 nations africaines, engagées dans 33 disciplines sportives, avec des athlètes âgés de 14 à 17 ans. Un cadre idéal pour révéler les talents de demain.

Fort de ces deux médailles, le Togo entend désormais capitaliser sur cette dynamique et se projeter vers l'avenir.