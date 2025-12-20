Egypte: Robert Dussey en déplacement en Egypte

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve au Caire depuis vendredi. Il participe jusqu'à samedi à une réunion ministérielle destinée à préparer le prochain Sommet Russie-Afrique prévu en 2026.

A cette occasion, il a rencontré son homologue russe, Sergey Lavrov.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, avait effectué une visite de travail à Moscou mi-novembre.