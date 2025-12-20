Congo-Brazzaville: Prodivac - Dix-sept prototypes de métiers agricoles validés

Le projet de développement intégré des chaines de valeurs agricole (Prodivac), en collaboration avec les partenaires, a validé le 17 décembre à Brazzaville, un atelier sur la nomenclature des métiers agricoles selon les recommandations de l'étude d'identification des besoins en compétence. A l'issue des échanges, dix-sept prototypes de métiers ont été validés.

L'atelier de validation de l'ébauche de la nomenclature des métiers du secteur agricole en République du Congo constitue, selon la coordonnatrice du bureau international du travail (BIT), Gloria-Oket-Ondako, une étape clé de l'appui technique de son institution à l'agriculture congolaise. Elle a souligné que cette nomenclature revêt une importance triple pour les structures d'enseignement et de formation professionnelle.

« Au plan didactique et pédagogique, les fiches métiers permettent le regroupement des blocs de compétences communs à plusieurs filières de formation. Elles facilitent l'identification des compétences nécessaires à l'élaboration des référentiels de formation et d'évaluation ainsi que la conception d'un cadre référentiel de métiers et de services agricoles compatibles avec les besoins du marché du travail », a-t-elle expliqué.

Les dix-sept prototypes métiers validés sont répartis de la manière suivante : Production végétale (cinq métiers), Production animale (cinq métiers), Pêche et aquaculture (trois métiers), Forêt, culture et chasse (trois métiers) et les activités connexes (un métier).

L'économiste pays de la BAD, Olivier Degny, après avoir félicité les participants, a encouragé l'ensemble des acteurs concernés par le projet Prodivac à poursuivre les efforts entrepris et à renforcer la détermination collective à transformer les idées en actions concrètes et les engagements « en résultats mesurables au service de l'amélioration de la qualité et du développement des compétences dans le cadre de la formation professionnelle et technique. »

Quant au directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, il a assuré qu'un comité ad hoc a été mis en place pour en garantir le suivi.

« Pour notre part, en qualité de maître d'ouvrage du Prodivac, nous suivons avec intérêt la mise en oeuvre de cette assistance technique du BIT auprès du Prodivac, laquelle commence d'ailleurs à donner des résultats », a-t-il déclaré.

Signalons que dans le Plan national de développement (PND 2022-2026) du Congo, l'agriculture peut jouer un rôle primordial pour le décollage économique du pays. L'ODD2 vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous. De même, les métiers de l'agriculture jouent un rôle essentiel dans notre société en assurant la production alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Ce secteur dynamique offre une grande diversité de professions, de l'élevage à l'agroécologie.