Congo-Kinshasa: Reprise timide du trafic sur l'axe Beni-Butembo après plusieurs jours d'interruption

19 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La circulation a repris timidement jeudi 18 décembre sur la route Beni-Butembo, longue de 54 kilomètres dans le Nord-Kivu, après plusieurs jours d'interruption dus à de grands bourbiers formés par les fortes pluies des dernières semaines. Malgré cette reprise, seules les petites voitures de transport en commun passent, et encore avec difficulté.

Les commerçants déplorent d'énormes pertes. Des camions transportant marchandises et passagers se sont renversés, forçant les voyageurs à passer la nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries et à l'insécurité. Depuis deux semaines, la circulation sur cet axe est devenue un calvaire, avec des bourbiers majeurs à Kalunguta, Maboya et Kisalala, à une vingtaine de kilomètres de Beni.

Témoignage d'un conducteur :

« De Butembo, la route est problématique à Kisalala et Maboya. Ils ont commencé à dégager les camions, y compris celui rempli de marchandises renversé à Kisalala qui bloquait le passage. Même avant Kalunguta, où les ingénieurs ougandais de l'entréprise Dott Services travaillent, c'est compliqué. Une petite pluie supplémentaire bloquerait tout à nouveau, vu l'état actuel causé par deux jours de précipitations intenses. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis le début de la semaine, la compagnie Dott Services, chargée de l'entretien routier, et l'Office des Routes s'activent pour dégager les camions renversés et embourbés. Ces interventions ont permis une reprise partielle du trafic, limitée aux petites voitures et motos.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.