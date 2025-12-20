Congo-Kinshasa: Reprise timide du trafic sur l'axe Beni-Butembo après plusieurs jours d'interruption

La circulation a repris timidement jeudi 18 décembre sur la route Beni-Butembo, longue de 54 kilomètres dans le Nord-Kivu, après plusieurs jours d'interruption dus à de grands bourbiers formés par les fortes pluies des dernières semaines. Malgré cette reprise, seules les petites voitures de transport en commun passent, et encore avec difficulté.

Les commerçants déplorent d'énormes pertes. Des camions transportant marchandises et passagers se sont renversés, forçant les voyageurs à passer la nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries et à l'insécurité. Depuis deux semaines, la circulation sur cet axe est devenue un calvaire, avec des bourbiers majeurs à Kalunguta, Maboya et Kisalala, à une vingtaine de kilomètres de Beni.

Témoignage d'un conducteur :

« De Butembo, la route est problématique à Kisalala et Maboya. Ils ont commencé à dégager les camions, y compris celui rempli de marchandises renversé à Kisalala qui bloquait le passage. Même avant Kalunguta, où les ingénieurs ougandais de l'entréprise Dott Services travaillent, c'est compliqué. Une petite pluie supplémentaire bloquerait tout à nouveau, vu l'état actuel causé par deux jours de précipitations intenses. »

Depuis le début de la semaine, la compagnie Dott Services, chargée de l'entretien routier, et l'Office des Routes s'activent pour dégager les camions renversés et embourbés. Ces interventions ont permis une reprise partielle du trafic, limitée aux petites voitures et motos.