Congo-Kinshasa: Signature du protocole d'accord sur la gouvernance du secteur énergétique

19 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Etat congolais renforce la gouvernance et la transparence dans la gestion de la redevance sur la consommation d'électricité. C'est ce qu'il explique la signature, jeudi 18 décembre, à Kinshasa, du Protocole d'Accord sur les modalités de déclaration, de perception et de contrôle de la redevance sur la consommation d'électricité application aux clients finaux en baute et moyenne tension.

Cet accord est signé entre le secrétariat général aux Ressources hydrauliques, la DGRAD, l'ANSER et la SNEL.

Cet événement marque une étape majeure dans la réforme du secteur de l'électricité en RDC.

Il vise à renforcer la transparence, l'efficacité et la conformité administrative dans la mobilisation des recettes non fiscales et parafiscales à travers le pays.

Le secrétaire général aux Ressources hydrauliques note que ce protocole d'accord se propose de donner à l'ANSER les moyens de sa politique.

Le Directeur général adjoint de l'ANSER, Damien Tuambilangane précise qu'à travers cet outil, le Gouvernement confirme sa volonté d'améliorer la transparence dans la gestion de l'électricité en RDC.

De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques note que cette synergie vise à rendre le mécanisme de perception des redevances légal, plus prévisible et plus équitable.

Il est persuadé que cette collaboration sécurise les financements destinés à l'électrification rurale.

Ce texte consolide un outil capable de maximiser les ressources publiques et accélérer la transition énergétique de la RDC.

