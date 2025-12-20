Congo-Kinshasa: Focus sur le retrait annoncé des troupes de l'AFC/M23, RDF d'Uvira

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du verdict dans le procès Roger Lumbala.

En effet, l'ancien chef rebelle et ministre congolais, Roger Lumbala, a été condamné lundi 15 décembre à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris, en France.

Il est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité commis par ses soldats entre 2002 et 2003 en RDC.

La Cour d'assises de Paris a jugé Roger Lumbala en vertu de la compétence universelle qu'elle s'octroie pour instruire les crimes contre l'humanité.

Cet ex-seigneur de guerre qui dispose de dix jours pour faire appel, avait refusé d'assister à son procès, contestant la légitimité de la justice française. Il est toutefois revenu écouter le verdict, impassible.

Le procès de Roger Lumbala s'était ouvert le 12 novembre dernier.

En réaction, le collectif des avocats de l'ancien opposant congolais Roger Lumbala a annoncé, mardi 16 décembre qu'il allait interjeter appel le lendemain mercredi, après cette condamnation.

C'est Maître Tshibangu Kalala qui l'a confirmé à Radio Okapi. Selon lui, la défense n'est pas surprise par ce verdict, dans la mesure où Roger Lumbala avait refusé d'assister aux audiences.

1er sujet : Retrait des troupes de l'AFC/M23, RDF à Uvira, conséquences possibles sur le mouvement des populations.

2ème sujet : Réactions au Deal avec Donald Trump.

3ème sujet : Focus sur la Réforme de la facture normalisée.

Invités :

-Mike Gardy Diana, Journaliste et éditeur des médias : les Francs tireurs.net et bâtisse Afrique.

-Dr De-Joseph Kakisingi, coordinateur du Conseil national des Forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC (CONAFOHD), une plate-forme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national.

-Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Collette Brackman, journaliste au journal « Le Soir ».

/sites/default/files/2025-12/20122025-p-f-regardsuractualitedelasemaine-00_site.mp3