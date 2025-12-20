Sénégal: Les quartiers de Fatick sont correctement alimentés en eau potable (Directeur)

Fatick — La Sénégalaise des eaux (SEN'EAU) a fait "de gros efforts" pour alimenter correctement la ville de Fatick en eau et résorber les difficultés enregistrées dans ce domaine, a affirmé, vendredi, son directeur territorial pour la zone centre, El Hadji Dieng.

"Pratiquement tous les quartiers sont alimentés correctement en eau. La Sen'Eau a fait de gros efforts pour éliminer le problème de manque d'eau auquel la ville était confronté", a-t-il indiqué.

M. Dieng a toutefois précisé qu'un ou deux quartiers continuent de rencontrer quelques difficultés causées selon lui par les extensions d'habitations, assurant que des efforts sont en train d'être faits pour y remédier.

Le directeur territorial de la Sen'Eau intervenait au cours d'un forum sur la distribution de l'eau potable dans la commune de Fatick, en présence de délégués de quartier, de "Badienou Gox" et autres acteurs communautaires.

Ce forum se tient dans le cadre des "72 heures de la Sen'Eau", une initiative visant à "communier et communiquer avec la population pour laquelle nous travaillons, afin d'échanger avec elle sur nos produits et surtout écouter les suggestions et propositions des clients", a expliqué M. Dieng.

Il a indiqué que des travaux engagés en mai dernier, avec l'autorisation de la direction générale et la validation de la Sones, la Société nationale des eaux du Sénégal, ont permis de soulager la population.

Interpellé sur la salinité de l'eau à Fatick, M. Dieng a indiqué qu'une solution d'urgence a été mise en place pour mixer l'eau afin de réduire le taux de sel.

Il a rappelé que depuis un moment, l'usine d'eau de Fatick a éteint sa capacité de production et il fallait, de concert avec l'autorité, trouver une solution d'urgence pour mixer l'eau afin de réduire sa salinité.