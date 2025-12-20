Sénégal: Tivaouane - Une enquête ouverte après la découverte d'un corps dans un chantier à la Cité Dabakh

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le parquet de Tivaouane a ordonné l'ouverture d'une enquête visant à déterminer les circonstances de la mort d'un homme de 28 ans dont le corps a été découvert mercredi matin enfoui sous les fondations d'une maison en construction au quartier Cité Dabakh, dans la commune de Tivaouane (ouest).

La victime a été identifiée comme de nationalité bissau-guinéenne.

Sa dépouille a été retrouvée à environ 150 mètres de la résidence qu'il occupait avec l'un de ses compatriotes.

Les accès de la maison d'habitation ainsi que ceux du bâtiment en chantier étaient verrouillés, les clefs étant restées sur les serrures, selon une source policière.

Sur les lieux, les enquêteurs ont également découvert un coupe-coupe, des traces de sang, un bracelet ainsi que des effets vestimentaires appartenant à la victime.

À l'issue des prélèvements post-mortem effectués par les agents de la Division de la Police technique et scientifique (DPTS) et après la désinfection par le Service de l'hygiène, le corps a été transféré à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers.

Le compatriote de la victime, âgé d'environ 25 ans, mesurant approximativement 1,88 m et s'exprimant exclusivement en langue créole, est activement recherché par les forces de sécurité.

Selon la même source, il se trouverait actuellement dans la région de Ziguinchor.

