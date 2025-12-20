Congo-Kinshasa: La majorité présidentielle dans la rue pour réclamer le respect des accords de Washington

En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle est descendue dans la rue ce vendredi 19 décembre à Kinshasa. Encadrés par plusieurs responsables politiques, des militants ont manifesté pour réclamer le respect des accords de Washington, censés instaurer un cessez-le-feu dans l'est du pays.

Cette mobilisation intervient alors que les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, ont récemment pris le contrôle de la ville d'Uvira, dans le Sud-Kivu, avant d'annoncer leur retrait jeudi, sous la pression des États-Unis.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

En treillis militaire, béret rouge sur la tête et drapeau national autour du cou, Sylvain Mutombo draine les militants de son parti, le RDT, dans les rues de Kinshasa :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous sommes là pour dire aux États-Unis d'Amérique que nous tiendrons au respect de nos engagements que nous avions eus à signer devant Donald Trump et nous sommes tous unis pour défendre notre mère patrie en utilisant tous les moyens politiques, diplomatiques et légaux pour empêcher au M23 et toute sa suite de continuer à tuer dans notre pays »

À la sortie du boulevard Lumumba, Micheline, visiblement essoufflée, tient dans ses bras une effigie du chef de l'État. Pour elle, le message est sans équivoque :

« Monsieur Kagame doit libérer, doit partir et rentrer chez lui avec son armée et son groupe de M23 pour laisser ce Congo libre, quoi qu'il fasse, le pays restera toujours uni ».

La marche s'achève dans la cour du Parlement par un bref meeting. Un comité restreint, conduit par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, entame ensuite une tournée diplomatique. Des mémorandums sont déposés successivement auprès des ambassades belge, américaine puis à la nonciature.

« Nous sommes bien conscients que s'il y a un accord, ce n'est pas suffisant, c'est tout en leur demandant de passer des paroles, des intentions aux actes pour que le Rwanda effectivement se retire du territoire de notre pays, qu'il mette fin à son agression de notre pays et que le M23 puisse cesser toutes les offensives qu'il entreprend à l'est du pays », explique-t-il.

La mobilisation n'était pas toutefois impressionnante, en raison de l'absence de plusieurs partis de la majorité présidentielle.

Dans l'opposition, la coalition Lamuka parle d'« une mobilisation au rabais pour un enjeu élevé ».

À lire aussi

Est de la RDC: la ville d'Uvira reprend difficilement vie après le retrait annoncé de l'AFC/M23