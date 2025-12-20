Cote d'Ivoire: Start-up Challenge - Les grands vainqueurs récompensés

Les grands vainqueurs du concours Start-up Challenge, dédié à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique, ont été récompensés le vendredi 19 décembre 2025 à l'hôtel Pullman d'Abidjan-Plateau, en présence de Me N'Guessan, commissaire de justice.

Initié par Moov Africa Côte d'Ivoire, ce concours vise à soutenir les jeunes entrepreneurs ivoiriens porteurs de projets innovants dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que de l'agriculture durable.

Le prix Start-up Challenge, premier prix d'une valeur de 10 millions FCFA, a été attribué au projet Octogone Technologie, porté par Daniel Guedegbe, qui repart également avec un trophée. Le deuxième prix, doté de 5 millions FCFA, est revenu à MEDICI de Koné Olivier, également récompensé d'un trophée. Enfin, le troisième prix, cumulativement avec le prix spécial de l'innovation, a été décerné à Digital Smart Trash de Tenon Coulibaly, qui empoche 5 millions FCFA (dont 3 millions FCFA pour le troisième prix et 2 millions FCFA pour le prix spécial), ainsi qu'un trophée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, le directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire, M. Lhoussaine Oussalah, a souligné l'importance de cette initiative. « Opérateur global des télécommunications, Moov Africa Côte d'Ivoire oeuvre depuis plusieurs années à rendre le numérique accessible à tous, à stimuler la créativité des jeunes et à favoriser l'émergence de solutions digitales à fort impact. Avec le Start-up Challenge, nous offrons aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de transformer leurs idées en solutions concrètes, utiles aux communautés et créatrices de valeur », a-t-il déclaré.

Selon lui, le concours Start-up Challenge est bien plus qu'une simple compétition. Il constitue un véritable incubateur de talents et un accélérateur d'idées, offrant un accompagnement technique, financier ainsi que des opportunités de mise en réseau aux porteurs de projets les plus prometteurs. Il a par ailleurs félicité les lauréats pour leur détermination et leurs parcours exemplaires.

Lauréat du super prix, Daniel Guedegbe a exprimé sa gratitude aux initiateurs du concours pour cette opportunité qui leur permettra de développer et de structurer davantage leurs entreprises.

À travers cette initiative, le géant des télécommunications en Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, de la création de contenus locaux, de la transformation digitale et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.