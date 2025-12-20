Cote d'Ivoire: Abengourou - 1 000 sourires d'enfants illuminent l'arbre de Noël du Conseil municipal

L'esplanade de l'Hôtel de Ville d'Abengourou a vibré au rythme de la joie et de la convivialité, le 17 décembre 2024, à l'occasion de l'organisation d'un arbre de Noël initié par le Conseil municipal, sous la conduite du maire Hervé Patrick Adom, au profit de 1 000 enfants de la commune.

Dans une atmosphère festive, ponctuée de chants, de rires et de moments de féerie, les tout-petits ont reçu des cadeaux et pris part à des animations spécialement conçues pour leur offrir un Noël chaleureux et inoubliable. Cette initiative à forte portée sociale s'inscrit dans la tradition de solidarité et de partage prônée par les autorités municipales.

Prenant la parole au nom du maire, le troisième adjoint au maire, Brou Marc, a réaffirmé l'engagement du Conseil municipal en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants. Il a exprimé la détermination du maire Hervé Patrick Adom à multiplier les actions visant à créer de meilleures conditions d'apprentissage, convaincu que l'investissement dans l'enfance constitue un levier essentiel du développement durable de la commune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette célébration, la municipalité d'Abengourou entend placer l'enfance au coeur de son action, en accordant une attention particulière à l'encadrement, à la protection et à l'épanouissement des tout-petits dès le plus jeune âge.

Cette fête de Noël illustre ainsi la volonté constante du Conseil municipal d'accompagner les enfants de la commune et de contribuer à la construction d'un avenir plus prometteur pour les générations futures.