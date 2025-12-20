Afrique de l'Est: L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas ont franchi une ctape importante dans l'approfondissement de leur partenariat en signant un protocole d'accord visant à élargir leur coopération dans plusieurs domaines.

Cet accord fait suite à des discussions entre le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du Développement, Aukje de Vries.

Les deux ministres ont souligné les relations diplomatiques de longue date entre leurs pays et ont insisté sur l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Le protocole d'accord établit un cadre pour les consultations politiques et vise à renforcer la collaboration sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales, en mettant particulièrement l'accent sur l'intensification des échanges commerciaux et des investissements.

En outre, selon le ministère des Affaires étrangères, cet accord reflète le renforcement des liens et l'engagement constructif entre les deux nations.