Afrique de l'Est: L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques

19 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas signent un protocole d'accord pour renforcer leurs liens commerciaux et politiques L'Éthiopie et les Pays-Bas ont franchi une ctape importante dans l'approfondissement de leur partenariat en signant un protocole d'accord visant à élargir leur coopération dans plusieurs domaines.

Cet accord fait suite à des discussions entre le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du Développement, Aukje de Vries.

Les deux ministres ont souligné les relations diplomatiques de longue date entre leurs pays et ont insisté sur l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Le protocole d'accord établit un cadre pour les consultations politiques et vise à renforcer la collaboration sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales, en mettant particulièrement l'accent sur l'intensification des échanges commerciaux et des investissements.

En outre, selon le ministère des Affaires étrangères, cet accord reflète le renforcement des liens et l'engagement constructif entre les deux nations.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.