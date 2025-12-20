Congo-Brazzaville: Banque - La BCH lance les travaux de construction de son nouveau siège à Brazzaville

Le Président de la République, Denis Sassou N'Guesso a posé, le 19 décembre, la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de construction du nouveau siège social de la Banque congolaise de l'habitat (BCH) à Brazzaville.

Le nouveau siège social de la BCH sera construit sur lancien site qui abrite actuellement la direction nationale, situé en face de la direction générale du commerce, au centre-ville de Brazzaville. Ce bâtiment moderne comprendra sept étages. Il abritera, dans une année, l'ensemble des services administratifs et bancaires dans un environnement plus commode.

Les travaux de construction de cet édifice seront exécutés par une entreprise privée, sur un délai prévisionnel allant de dix-huit à vingt-quatre mois.

S'exprimant à cet effet, le directeur général de la BCH a indiqué que ce projet s'inscrit dans la vision de la banque de se positionner parmi les acteurs de référence du financement de l'habitat. Elle doit donc, a-t-il précisé, oeuvrer pour renforcer l'inclusion financière.

Dans son message lu par son collègue en charge des hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian Yoka, absent à la cérémonie, a salué la construction de ce nouveau siège qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de la modernisation des écosystèmes bancaires au Congo.

Le lancement des travaux de construction du siège social de la BCH a eu lieu en présence du plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires et des partenaires techniques et financiers.