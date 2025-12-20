Ile Maurice: Melissa de Guardia - «Les fêtes ne devraient pas être synonymes de culpabilité»

Repas copieux, tentations sucrées, grignotages et verres qui s'enchaînent font souvent partie des fêtes de fin d'année. Comment profiter de ces moments sans mettre sa santé en difficulté ? Melissa de Guardia partage ses conseils pour un bon équilibre alimentaire pendant cette période festive.

🔵Quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes pendant la période festive ?

L'erreur la plus fréquente est de sauter des repas dans la journée «pour compenser», ce qui favorise ensuite des excès importants le soir. On observe aussi une surconsommation de plats riches en graisses, sucres et sel, souvent accompagnés d'alcool, et un manque de fruits, légumes et fibres, essentiels à la digestion et à la régulation de l'appétit.

🔵Les fêtes s'accompagnent souvent d'excès. Quels sont les principaux pièges alimentaires et comment les éviter sans se priver ?

Le principal piège est de manger par automatisme : grignotage permanent, portions abondantes ou finir son assiette sans écouter sa satiété. Pour éviter cela sans frustration, il est important de manger lentement, de se servir des portions raisonnables et de choisir ce qui fait réellement plaisir, plutôt que de goûter à tout sans envie réelle.

🔵Comment mieux gérer ces excès ?

Pour faciliter la digestion, il est conseillé de bien mastiquer, d'éviter de manger trop tard et de limiter les mélanges très riches comme le gras, le sucre et l'alcool. Le lendemain, on peut revenir à une alimentation plus simple, riche en légumes, en eau et en aliments faciles à digérer, sans tomber dans des restrictions excessives.

🔵Quelles stratégies simples pour profiter des repas tout en maintenant un bon équilibre nutritionnel ?

Une assiette festive équilibrée peut contenir une source de protéines - poisson, viande, oeufs ou alternatives végétales - une portion raisonnable de féculents et une belle part de légumes. L'idée n'est pas de se priver, mais de rééquilibrer les proportions, tout en s'accordant un dessert ou une spécialité festive avec plaisir et conscience.

🔵En période de fêtes, où les repas copieux et riches s'enchaînent souvent sur plusieurs jours, quels sont les principaux risques pour la santé liés à cette surconsommation alimentaire ?

Enchaîner des repas très riches peut entraîner ballonnements, reflux, fatigue, troubles du sommeil, mais aussi une hausse temporaire de la glycémie, de la tension ou du cholestérol chez les personnes sensibles. Chez certaines personnes, cela peut également perturber la relation à l'alimentation en créant un cycle excès-culpabilité.

🔵Quels conseils donner aux personnes souffrant de diabète, d'hypertension ou de cholestérol durant les fêtes ?

Il est essentiel de ne pas sauter de repas, de surveiller les portions de féculents et de desserts sucrés, et de limiter les aliments très salés. Privilégier légumes, protéines maigres et boire suffisamment d'eau aide à mieux contrôler les paramètres de santé, tout en permettant de participer aux repas festifs.

🔵Quel message aimeriez-vous transmettre aux consommateurs pour profiter des fêtes tout en respectant leur santé ?

Les fêtes ne devraient pas être synonymes de culpabilité. Écouter son corps, manger avec plaisir et modération et revenir naturellement à ses habitudes après les célébrations est souvent bien plus bénéfique que chercher la perfection. La santé se construit sur la durée, pas sur quelques repas festifs.