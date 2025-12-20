Congo-Kinshasa: En visite à Kinshasa, André Flahaut salue la coopération bilatérale RDC-Belgique

En séjours dans la capitale congolaise dans le cadre d'un projet avec la ville de Kinshasa, l'ancien ministre de la Défense, André Flahaut a salué, vendredi 19 décembre, la coopération bilatérale entre la République Démocratique du Congo et la Belgique.

Il s'est entretenu à huis clos avec le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Muadiamvita à Kinshasa.

Au sortir de cette audience, Cet ancien haut fonctionnaire belge s'est exprimé en ces termes :

« Je crois fermement comme ancien ministre de Défense belge, qu'il est important de s'inscrire dans un mouvement qui remet à l'ordre du jour, la solidarité entre le RDC et la Belgique, par le partage d'expérience ».

Il a par la même occasion salué l'accompagnement de Bruxelles dans le renforcement de capacités des Forces armées de la RDC.

La visite d'André Flahaut intervient quelques jours après la récente visite du ministre de la Defense et du Commerce extérieur belge, Theo Francken.

Pour sa toute première visite officielle en RDC, le ministre de la Défense belge avait réaffirmé le soutien de son pays face aux défis sécuritaires que traverse l'Est du Congo.