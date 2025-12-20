Afrique: La BRVM fête ses 29 ans d'existence en tant qu'ancrage régional des marchés des capitaux

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré son 29ème anniversaire le 18 décembre dernier, soulignant ainsi son rôle de marché des capitaux commun aux huit Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Créée en 1996, la BRVM reste l'une des rares bourses entièrement régionales au monde, servant de marché unique pour le financement des gouvernements et des entreprises dans l'ensemble de l'Union.

En près de trois décennies, la bourse est devenue un canal de financement essentiel pour les économies de l'UEMOA. Les gouvernements se sont appuyés sur elle pour émettre des obligations souveraines afin de financer les dépenses publiques, tandis que les entreprises ont eu recours à la cotation des actions et des titres de créance pour financer leur expansion, améliorer leur gouvernance et rehausser leur profil régional.

Le modèle a contribué à la mise en commun de l'épargne, à l'harmonisation des règles et à l'approfondissement de l'intégration financière entre des pays aux structures économiques différentes.

La BRVM a également poursuivi sa modernisation progressive, en alignant ses pratiques de marché sur les normes internationales en matière de transparence, de divulgation et de protection des investisseurs. Ces efforts ont permis d'accroître la participation des investisseurs locaux et étrangers et de renforcer la confiance dans le système financier régional.

À l'aube de sa trentième année d'existence, la BRVM affirme qu'elle poursuivra les réformes visant à élargir l'accès aux marchés des capitaux, à soutenir les petites et moyennes entreprises et à renforcer son rôle en tant qu'outil d'intégration économique et de développement à long terme en Afrique de l'Ouest.

Points clés à retenir

La structure régionale de la BRVM lui confère une importance stratégique à un moment où les pays de l'UEMOA font face à des besoins croissants de financement des infrastructures, de l'industrialisation et de la transition énergétique. En offrant un marché commun, la bourse réduit la fragmentation et permet aux émetteurs d'accéder à un bassin d'épargne plus large que celui que les marchés nationaux pourraient offrir seuls.

La bourse se positionne également sur des thèmes de croissance futurs. La numérisation des processus de marché, l'élargissement de la participation des investisseurs et le développement d'instruments de financement durable deviennent des priorités centrales.

Ces efforts visent à attirer davantage de capitaux privés, y compris des investisseurs institutionnels à long terme, tout en soutenant un financement responsable aligné sur des objectifs sociaux et environnementaux. Les prêts bancaires étant souvent limités, les marchés de capitaux devraient jouer un rôle plus important dans le financement du développement de la région.

Le défi de la BRVM sera de convertir sa stabilité et sa portée régionale en une plus grande liquidité, un plus grand nombre de cotations et une activité plus intense sur le marché secondaire. Sa prochaine phase permettra de vérifier si une bourse régionale peut passer du statut de plateforme de financement fiable à celui de moteur plus puissant de la croissance du secteur privé et de la prospérité partagée dans l'ensemble de l'UEMOA.