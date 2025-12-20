Madagascar: Concert - La chorale Taninketsa fête ses 40 ans

La chorale Taninketsa de la FJKM Tranovato Ambonin'Ampamarinana a lancé, en décembre 2025, l'année de son 40e anniversaire à travers un double concert.

Le temple FJKM Tranovato Ambonin'Ampamarinana a accueilli, les 12 et 14 décembre dernier, un moment musical d'une rare intensité. La chorale Taninketsa y a officiellement ouvert les festivités marquant ses quarante années d'existence, devant une salle comble et un public manifestement conquis. Cette double représentation a marqué le coup d'envoi d'une célébration qui s'étendra jusqu'en 2026.Ce concert inaugural, placé sous la direction du maestro Lova Raoelison, a réuni trois formations chorales autour d'un même projet artistique.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkAux côtés de Taninketsa, le choeur ICanto et l'Ensemble vocal Hiraitra ont uni leurs voix lors de la seconde partie du programme pour interpréter le Dixit Dominus HWV 232 de Georg Friedrich Haendel. Cette oeuvre majeure du répertoire baroque, exigeante tant sur le plan vocal que musical, a trouvé toute sa dimension grâce à la cohésion des trois choeurs et à l'accompagnement de musiciens expérimentés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La première partie du concert était assurée exclusivement par la Chorale Taninketsa. Elle prenait la forme d'un hommage appuyé à son fondateur, aujourd'hui président d'honneur du choeur. Trois compositions originales de Willy Rakotoson y ont été interprétées, complétées par Jerosalema, sur une musique de Stephen Adams, dont les paroles ont été traduites en malgache par le fondateur lui-même.

Ce moment, à forte portée symbolique, a rappelé l'empreinte artistique et spirituelle laissée par celui qui a façonné l'identité musicale de la chorale.

L'enthousiasme du public, la satisfaction des interprètes et la forte mobilisation autour de cet événement ont confirmé la place singulière qu'occupe Taninketsa dans le paysage choral.

Ce premier concert n'était qu'une étape inaugurale. Plusieurs autres activités sont prévues tout au long de l'année 2026 dans le cadre de cette célébration, sous la coordination d'un comité spécialement mis en place. Les prochains rendez-vous musicaux sont d'ores et déjà annoncés pour mai et décembre 2026.

Une formation musicale et humaine

Fondée en 1986 par Monsieur Willy Rakotoson, musicien accompli, compositeur, accompagnateur et chanteur, la chorale Taninketsa s'est progressivement affirmée comme un acteur central de la vie musicale et spirituelle de la paroisse. Depuis quatre décennies, elle contribue activement à la formation musicale et humaine de plusieurs générations de choristes.

Parmi les projets structurants figure également la réhabilitation de l'orgue Hammond du temple, instrument emblématique présent à Ambonin'Ampamarinana depuis 1948. Utilisé durant des décennies pour accompagner le répertoire de la chorale, cet orgue constitue un patrimoine musical précieux.

Associé aux pianos acquis grâce à une levée de fonds menée par Taninketsa en 2007 et renforcée par le soutien de bienfaiteurs, il offre aujourd'hui une richesse sonore rare, propice à la formation des jeunes musiciens et à l'exigence artistique.

Le nom Taninketsa, qui signifie « pépinière », traduit parfaitement la vocation du choeur. Depuis sa création, il a permis à de nombreux enfants et jeunes de développer leur sens musical, leur foi et leur discipline artistique. Plusieurs anciens choristes, à l'image de Fitah Rasendrahasina, Lova Raoelison ou Lala Tiana Robline, sont aujourd'hui devenus chefs de choeur, assurant ainsi la continuité et la transmission de cet héritage musical.