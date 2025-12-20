Madagascar: Motocross - Guillaume Tsiranana vise l'Europe

Le jeune pilote de motocross Guillaume Tsiranana Besson poursuivra sa carrière de compétiteur dans les catégories majeures pour les deux prochaines saisons.

Une carrière internationale en perspective. Le prodige malgache pilote de motocross Guillaume Tsiranana Besson, alias « Guigui 4 », ambitionne une carrière en Europe. Sacré champion de Madagascar en 85 cc, puis vice-champion, il a décroché cette année le titre national des juniors en 125 cc. Désormais, il vise les catégories majeures, MX2 puis MX1, tout en participant à des compétitions à La Réunion, considérées comme un tremplin vers les championnats de France et de Suisse.

Initié au motocross dès l'âge de 8 ans en 65 cc, il est ensuite passé par la catégorie 85 cc, où il s'est illustré en remportant le titre national, avant d'évoluer en 125 cc junior. Cette saison, il a roulé sur une Husqvarna. Avant de se consacrer pleinement au motocross, Guillaume Tsiranana a également pratiqué d'autres disciplines

sportives, notamment le football, le cross-fit et la boxe, à titre de loisirs. Influencé très jeune par son entourage, il a rapidement trouvé sa voie. « Le motocross me procure de l'adrénaline. Il y a beaucoup de sensations et je me sens bien, ça me procure beaucoup de plaisir », confie-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pas à pas

Guigui est actuellement en classe de seconde Pro.

« Je m'entraîne physiquement trois fois par semaine. J'aimerais bien plus tard aller en Europe ou aux États-Unis pour faire une carrière, performer et gagner des titres aux championnats de France et de Suisse. Je vais d'abord poursuivre les courses à Mada, viser le titre et monter de catégorie, participer en même temps à des courses à La Réunion », souligne Guigui.

« Mon objectif l'année prochaine est de participer au championnat de Madagascar en MX2. Je ferai tout pour décrocher le titre et le podium dans les courses à La Réunion, pour commencer », livre le champion de Madagascar des juniors. Guigui avait déjà bénéficié de stages européens.

Il a également pris part à une course en Suisse et à une autre en Allemagne. Déjà habitué aux compétitions internationales, Guillaume a représenté le pays au MXOAN, c'est-à-dire au championnat d'Afrique, en Afrique du Sud en 2023, puis au MXOAN 2024 au Maroc.